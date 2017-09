Tristeza en el mundo del espectáculo por el fallecimiento de Hiromi

El mundo del espectáculo hoy rinde un homenaje a la memoria de una de sus queridas compañeras, Hiromi Hayakawa. Quienes la recuerdan, tienen presente ese rasgo de profesionalismo con el que se entregó a su gran pasión: el canto y el teatro musical, ámbitos en los que logró destacar por más de una década, desde que fue seleccionada para participar en uno de los reality shows más populares de la televisión mexicana en 2004.

La noticia del fallecimiento de Hiromi tomó a muchos por sorpresa. Ella y su esposo, Fernando Santana, estaban en la dulce espera de su primer bebé, una niña a la que llamarían Julieta que estaba a punto de nacer. Sin embargo, su embarazo tuvo complicaciones y eso cambió de un instante a otro el destino de la joven que tenía 34 años. Según se dio a conocer, el deceso ocurrió el miércoles 27 de septiembre en la Ciudad de México.

La noticia conmocionó al mundo del espectáculo y sus fieles compañeros y grandes amigos reaccionaron de manera inmediata. A través de las redes sociales, los famosos enviaron sus condolencias y hasta compartieron algunas imágenes de ella. Mauricio Ochmann envió un sentido mensaje para su compañera, a quien tuvo la oportunidad de conocer. “Mi querida Hiromi, ¡fue un placer coincidir contigo en esta vida! ¡Te vamos a extrañar! Tu luz no se apagará”, escribió el actor. Pati Chapoy también se mostró consternada por esta lamentable partida. “En medio de la tragedia... Triste noticia la muerte de Hiromi. ¡Descanse en paz!”, dijo.

Ana Brenda Contreras fue otra de las famosas que reacciónó ante esta noticia, la cual la tomó por sorpresa. “Estoy en shock, talentosa y querida Hiromi. Un abrazo hasta el cielo”, dijo. Mane de la Parra, quien recordó el talento de la joven de origen japonés, que brilló durante su paso por la puesta en escena Mentiras, el musical. “A mi familia de @mentirasmexico y a los q tuvimos el privilegio de conocer y trabajar con @_Hiromi, la llevaremos en nuestro corazón”, comentó.

Por supuesto, entre las reacciones no pudo faltar la de sus ex compañeros de reality, en especial la del cantante Carlos Rivera, quien además fue su pareja. “Poca gente sabe que tú fuiste la culpable de que me enamorara del teatro musical; tú me mostraste lo maravilloso que era y me llevaste a ver mi primera obra, lo demás es historia...”, escribió el cantante, quien recordó el momento en que cantó con ella, cuando apareció sobre el escenario estrenando look de cabello más corto. “Eras como una muñequita. Mi corazón aún adolescente se congeló por tu belleza única. Después descubriría también la belleza de tu alma”, dijo.

El conductor Daniel Bisognio, la cantante Myriam Montemayor y hasta la producción de Mentiras, el musical, han enviado condolencias a la familia que hoy enfrenta este momento tan difícil. “No nos lo esperábamos… hablan de una hemorragia interna, que no pudieron controlar”, contó la mamá de Hiromi, completamente consternada, al recordar los últimos minutos de vida de su hija, quien había sido sometida a varias cirugías para ponerla a salvo.