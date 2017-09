Kalimba comparte la enorme felicidad del nacimiento de su bebé, Mikha

Un nuevo amor ha llegado a la vida de Kalimba, con enorme felicidad el intérprete nos ha compartido que ha llegado a su vida su segundo hijo, el pequeño Mikha. El hermoso bebé llegó al mundo este 26 de septiembre a las 8:47 de la mañana. Pesando 3.610 kg y midiendo 51 cm, Mikha conquistó el corazón de su padre desde el primer momento. Y es que Kalimba decidió estar presente en el nacimiento de su niño y no perderse ni un segundo de esta incomparable experiencia.

El orgulloso papá no dudó en abrir su corazón para compartir esta enorme alegría. “Mikha llegó a mi vida a seguir ensanchando mi corazón. Ver cada segundo de su llegada fue una absoluta bendición. Yo le corté el cordón umbilical, igual que a Aitana. Ahora tengo dos amores de mi vida”, dijo el cantante sobre el nacimiento de su pequeño.

Fue el mismo Kalimba quien en mayo pasado confirmó que volvería a convertirse en papá. Mikha viene a unirse a Aitana, su hermana mayor. “Siempre he querido tener más (hijos). Soy feliz siendo papá, soy feliz siendo tío, soy feliz con los niños que me rodean, los amo muchísimo. Entonces cuando me enteré de esta noticia, para mí fue maravilloso”, dijo en aquel entonces en entrevista con Ventaneando.

La mamá de la pequeña es Atenas, una entrañable amiga del cantante. “Nos tenemos exagerado cariño. Atenas ha estado en los momentos más importantes de mi vida y yo en los de ella”, dijo al explicar que la noticia de la dulce espera de su bebé fue tomada con mucho amor y en sus propias palabras ‘de la manera más linda’.

Desde que dio a conocer la espera de este segundo bebé, compartió que se trataba de un niño, convirtiendo esta experiencia en una completamente diferente a la de la llegada de Aitana. Su primogénita es constantemente protagonista de dulces momentos en sus redes sociales y no duda en dedicarle tiernas palabras. “Eres espontánea, inteligente, amorosa, llena de vida, comprensiva, sabia, compasiva... Eres una absoluta bendición y haz hecho de mí tanto más de lo que siempre esperé ser. Hoy sé que no hay hombre completo que no se defina por cuanto amor tiene por sus hijos, pero tú has hecho en mi corazón conocer lugares ocultos que solo a base de paciencia y cariño pueden crecer. No estaba listo para ti, nadie está listo; pero con una hija como tú el aprendizaje es fácil. Agradezco cada día por tu corazón”, escribía junto a una de las selfies con la niña.

