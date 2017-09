Tras separarse, Fergie habla por primera vez de su sentir por Josh Duhamel

Aunque Fergie y Josh Duhamel decidieron poner fin a su relación amorosa, el lazo afectivo que los une es inquebrantable. A tan solo unos días de haber destapado esta noticia, la cantante ha hablado sobre lo que actualmente acontece entre los dos y de cómo es la interacción hasta el momento. Después de todo, la paternidad es una de las circunstancias que los ha llevado a la reflexión y también a establecer un entorno cordial para su hijo, Axl.

Luego del rompimiento, la cantante ha abierto su corazón para expresar su sentir en este momento. “Somos buenos amigos, Josh y yo, nos tenemos mucho cariño de manera mutua… realmente nos queremos. Ya no somos una pareja romántica”, explicó Fergie, en una entrevista concedida a Entertaiment Tonight. Fue así como ella dejó claro que, pese a las diferencias que tuvieron como pareja, han encontrado un punto medio. En otra entrevista concedida a People, también habló de la razón por la cual decidieron hacer público su rompimiento. "Honestamente, se estaba volviendo un poco raro que siguiéramos fingiendo que estabamos juntos cuando la prensa nos hacía preguntas de pareja", dijo.

Sobre la paternidad, Fergie destaca que eso ha sido primordial en este proceso, pues rodear de amor a su hijo es prioridad tanto para ella como Josh. “Seguimos siendo los padres de Axl, en todos los sentidos, y nuestras familias,- cada una de nuestras familias, los primos, mis sobrinos y mis sobrinas-, todo es lo mismo. Sólo eso es lo que ha cambiado (su separación)”, señaló.

Para ser más precisa, la ex integrante de The Black Eyed Peas, señaló que en este instante no hay ninguna necesidad de rodearse de cosas negativas en relación con su rompimiento. “Todo ha sido amor en nuestra familia. Nuestras familias están unidas y nada puede cambiar…”, señaló, sintiéndose segura de que hoy su vida toma nuevos rumbos, los cuales la llenan de entusiasmo.

Apenas el 14 de septiembre, la pareja confirmó su separación a través de un comunicado, el cual fue firmado por ambos. “Con absoluto amor y respeto hemos decidido separarnos como pareja antes a principios de este año. Para darle a nuestra familia la mejor oportunidad de ajustarse, quisimos mantener esta situación en privado antes de compartirla con el público. Estamos y siempre estaremos unidos en nuestro apoyo el uno al otro y en nuestra familia”, se puede leer en el mensaje enviado por ellos.

