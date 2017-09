Selena Gomez revela que recibió un trasplante de riñón: 'Lo necesitaba hacer por mi salud'

Una vez más, Selena Gomez abrió su corazón para compartir con sus fans, -y también con el mundo-, algo de lo que ha acontecido en su vida privada. Ahora, la cantante reveló que recientemente recibió un trasplante de riñón, situación por la cual tuvo que mantenerse alejada de sus actividades profesionales. Sin embargo, todo el apoyo que ha recibido y los ánimos por salir adelante, la han motivado a compartir esta historia, en la que además una de sus queridas amigas fue la gran protagonista.

Fue así como ella dejó al descubierto su lado más humano, esa circunstancia detrás de la estrella que durante un tiempo se reservó para sí misma, . “Estoy muy consciente de que mis fans se han dado cuenta de que he estado manteniéndome un poco al margen parte del verano, y preguntándose por qué no estaba promocionando mi nueva música, de la cual estoy extremadamente orgullosa. Descubrí que necesitaba un trasplante de riñón a causa del lupus que padezco y he estado recuperándome. Era lo que necesitaba hacer por mi salud”, explicó la también actriz.

El mensaje, publicado a través de su cuenta de Instagram, fue acompañado por un álbum de fotografías en donde muestra la cicatriz de la cirugía, y otra postal en la que aparece en la cama del hospital junto a la donante, la actriz Francia Raisa. “Honestamente, quiero compartir con ustedes muy pronto mi viaje a través de los últimos meses, como había querido. Hasta que pueda hacerlo, quiero agradecer a mi familia y al equipo increíble de doctores por todo lo que han hecho por mí, antes y después de la cirugía. Y finalmente, no hay palabras para agradecer a mi hermosa amiga Francia Raisa…”, escribió completamente conmovida.

Sin duda, el apoyo de su amiga Francia fue extraordinario, y eso mereció un apartado especial en su sentido mensaje. “Ella (Francia) me dio el mejor regalo e hizo el sacrificio de donarme su riñón. Me siento increíblemente bendecida. Te amo mucho, hermana…”, destacó en esta publicación, que, sin duda, ha sido una de las que más ha causado revuelo entre sus seguidores, quienes no han parado de enviarle mensajes de apoyo y todas las bendiciones en esta complicada etapa. Lo cierto es que ella está dispuesta a salir adelante y lo demuestra dando pasos firmes.

Selena nunca ha ocultado el lupus que padece. Durante varios años ha hablado del tema y ha seguido los cuidados pertinentes para mantenerse estable. “El lupus es una enfermedad que sigue sin entenderse, pero se están haciendo progresos”, concluyó. Es así como escribe otro capítulo de su vida, uno de los más fuertes en los que ahora suma el apoyo de su amiga Francia, una actriz de 29 años nacida en Los Ángeles, con orígenes hondureños y mexicanos. La joven ganó un premio ALMA en 2011 y en cine actuó en la película Chastity Bites, del año 2013. También ha incursionado como productora de Beyond Paradise, del año 2016.

