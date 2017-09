Anahí ofrece una disculpa en redes sociales, ¿por qué? Luego de la ola de críticas que provocó un video transmitido por la cantante en Facebook en el que aseguraba no le importaba estar 'despeinada' durante su visita a uno de los municipios más afectados por el terremoto, se disculpó con quienes se sintieron ofendidos por su comentario

Nadie está preparado para enfrentar un desastre natural como el que representó el temblor de 8.2 grados que se sintió en varios estados de la República, incluída la Ciudad de México, la madrugada del pasado viernes y que tuvo epicentro en Chiapas. Siendo el estado que gobierna su esposo, Manuel Velasco, una de las entidades más afectadas, luego de la catástrofe, Anahí comenzó una campaña de ayuda que procovó el malestar de algunos usuarios de redes sociales a causa de un video que la cantante compartió en su cuenta de Facebook y por el que hoy ella ofrece disculpas.

Todo comenzó el pasado 9 de septiembre cuando la también actriz visitó uno de los municipios más afectados por el terremoto, fue durante una transmisión en vivo en la que aseguró: “Estoy muy despeinada, muy mal arreglada, muy fea y no me importa nada. Lo que me importa es ayudar a la gente. Yo sé que ustedes quieren que cante, haciendo conciertos y estando cerca de ustedes. Pero de verdad, eso ahorita no importa”, de inmediato este comentario provocó la reacción de miles de usuarios, algunos a favor y otros en contra.

Tras la publicación de este video y ante la ola de críticas que provocó, Anahí no se ha detenido con su campaña de ayuda y, una vez más, ha compartido más videos de los resultados que ha generado sus peticiones. Ha sido en su último clip donde deja ver toda la ayuda y víveres que han llegado a Chiapas, que quiso ofrecer una disculpa si es que alguien se había sentido ofendido con sus comentarios en el video anterior.

“¡Hola a todos! Estamos aquí, en el acopio que pusimos en el estadio Víctor Manuel Reina, aquí en Tuxtla Gutiérrez y les quiero enseñar todo lo que ya la gente ha venido a entregar, esto de verdad es amor puro, esto somos los mexicanos cuando nos unimos y de verdad no quiero seguir sin antes decir lo que acabo de decir en Twitter y decirlo de mi propia voz. Una disculpa a quienes se hayan sentido ofendidos por mi comentario en el video de hace unos días, a veces yo me engancho y veo los comentarios que me escriben y no medí las consecuencias. Definitivamente estuvo mal, les pido perdón, yo estoy aquí para ayudar y no para hablar de ninguna otra tontería. De todo corazón, perdón, pero aquí estamos haciendo lo que realmente me toca”, comentó la cantante en un video compartido hace 18 horas.

Anahí continuó con la transmisión en vivo asegurando que su responsabilidad moral con el estado es inmensa, no sólo porque la gente del estado la ha recibido con los brazos abiertos, sino porque su hijo nació en Chiapas, de ahí que asegure que estará eternamente agradecida con cada persona de la entidad.