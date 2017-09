Beyoncé y su sorprendente pastel de cumpleaños de casi 70 mil pesos

Como cada año, Beyoncé celebra a lo grande su cumpleaños. No solo se rodea de todo el amor de su familia, también disfruta con esas inolvidables sorpresas que además de ser muy originales, resultan ser las más costosas. Esta vez, tuvo el pastel más sofisticado, una creación en la que fue posible reflejar un poco del estilo de la cantante, de acuerdo con las peticiones que recibieron los creadores de la cotizada tarta. Los colores y cada detalle se cuidaron al máximo, para que la celebración de los 36 años de la estrella fuera inolvidable.

La intérprete de temas como Crazy In Love, vivió su festejo junto a su amado Jay Z, quien formó parte del festival Made In America realizado en Filadelfia. Es en esa ciudad en donde se encuentra la pastelería que elaboró el extraordinario y dulce presente para la ex integrante de Destiny's Child. De acuerdo con la revista Philly, la tienda recibió una misteriosa petición para la elaboración de un pastel con los colores amarillo y negro, que además tenía que estar decorado con una llamativa geoda.

Lo que se sabe es que el precio de los pasteles elaborados en esta tienda van desde los 3 mil 500 dólares (60 mil 200 pesos mexicanos), cantidad que se eleva de acuerdo con las exigencias de cada cliente. “¡Feliz cumpleaños @Beyonce! ¡Esperamos que hayas disfrutado este pastel personalizado de geoda y tu fiesta de anoche! Fue un honor ser parte de tu gran día”, publicó en su cuenta oficial de Instagram del establecimiento, que además presumió su creación.

Por supuesto, la dueña del negocio,-una mujer de nombre Lily Fischer-, no pudo contener su emoción. “Fue increíble, todo el mundo aquí sabe que me encanta Beyoncé…”, dijo. Entre otras cosas, la orden se hizo con una semana de anticipación y se dio la instrucción de que el pedido fuera entregado durante la realización del festival Made in America, que se llevó a cabo el domingo 3 de septiembre, un día antes del cumpleaños de la estrella.

En otra de las postales se aprecia la tarta desde un ángulo diferente acompañada de deliciosas creaciones en honor a Beyoncé: un pastel de chocolate y el clásico sponge cake escalonado. También hay una galleta en forma de corona bañada de color oro y otra más en forma de panal de abeja. “Gracias @Beyonce por incluir nuestros pasteles y galletas en tu celebración de cumpleaños. Los sueños realmente se hacen realidad…”, publicó el establecimiento en sus redes sociales.

Beyoncé cumplió 36 años el 4 de septiembre y además de recibir las felicitaciones de sus millones de fanáticos, algunas celebridades se unieron para festejar este día con memorables imágenes. Michelle Obama, Serena Williams, Kelly Rowland y hasta la pequeña Blue Ivy, protagonizaron una serie de fotografías en donde cada una aparece usando el mismo atuendo que distingue a la cantante en el videoclip de su tema Formation.