Anahí celebra el cumpleaños de su sobrina Ana Paula, ¡y son igualitas!

En la vida de Anahí los festejos parecen infinitos. No solo la maternidad la tiene muy entusiasmada, también esos instantes en los que se rodea del amor de todos sus seres queridos. Ahora, la cantante celebró una fecha muy especial en el calendario, la del cumpleaños de su linda sobrina, Ana Paula, quien es hija de su hermana Marichelo Puente. Lo cierto es que el lazo afectivo con la joven es tan fuerte, que en días como este aprovecha la oportunidad para dedicarle las palabras más lindas.

Pero lo que más llama la atención es el gran parecido que la chica de 14 años tiene con su tía, y para muestra, la reciente fotografía que la cantante compartió en redes sociales, del momento en que se realizaba el festejo. En la postal aparece Anahí, al centro, como parte de esta fiesta que además la llenó de inspiración, pues reveló que haber convivido con su sobrina cuando ella era bebé, le dio las mejores lecciones ahora en la maternidad. “¡Feliz cumpleaños mi niña hermosa! Tú me enseñaste todo lo que hoy pongo en práctica con Manu, jugaba a ser mamá contigo de bebé. Te amo. ¡Ya eres muy grande! @anapauu.ap”, escribió la también actriz llena de emoción.

El parecido que existe en las dos es más evidente en los ojos, pues las dos los tienen azules. Eso se puede apreciar en las diversas imágenes que Anahí comparte en redes, con las que expresa el incontenible cariño que tiene por su sobrina, quien ya es toda una adolescente. Una de las imágenes más comentadas también fue aquella en la que aparecen las dos, mirando de frente a la cámara y en medio de las dos, un delicioso pastel de chocolate. “Mi princesa… te amo”, escribió en aquel momento la intérprete de Rumba.

Hay quienes aseguran que el parecido de Anahí con su sobrina es muy cercano al del aspecto que tenía en el año 2000, cuando era protagonista de la telenovela Primer Amor… A Mil Por Hora. Esa podría ser otra de las razones por las que la hoy esposa del político Manuel Velasco ha logrado identificarse tanto con la joven, quien ha dado muestra de que también heredó el carisma de su tía. La reacción de los fanáticos ha sido inmediata, pues ellos también han notado el parecido entre las dos.

Para hacer de este día algo extraordinario, Ana Paula también recibió la felicitación de su mamá, Marichelo, quien le dedicó a su hija las palabras más lindas, evocando en instante en que llegó al mundo. “¡Hace 14 años Dios me dio el regalo más maravilloso! Me regaló la dicha de ser tu mamá @anapauu.ap. Gracias mi amor por llenar mi vida de sonrisas, por darme tantas alegrías y hacer que todos los días me sienta la mamá más orgullosa del mundo. ¡Te amo con mi vida! ¡Feliz cumpleaños amor mío!", dijo la hermana de Anahí.

