La imagen de Britney Spears -al natural- que ha revolucionado las redes sociales

Britney Spears siempre ha sido una artista a la que le gusta crear polémica y esta semana no ha sido la excepción, sin embargo esta vez fue por algo bueno. Resulta que la cantante compartió una serie de fotografías en las que sale completamente al natural, sin una gota de maquillaje y demostrando que la belleza viene del interior y de sentirte bien contigo misma, algo que Brit tuvo que aprender después de una dura depresión.

En las imágenes, la madre de dos niños, sale haciendo algunos gestos cómicos frente a la cámara, sin tener miedo a verse de cara lavada. “En los días en los que no me produzco ni me maquillan para el show, esta es mi yo verdadera, sin glamour… ¡mucho gusto en conocerlos!”, escribió la cantante, “A esto le llamo mi look de café por la mañana en mi casa #NoMakeupMonday, sin contar lo que quedó de mi rímel debajo de mi ojo derecho”, continuó la intérprete de Baby one more time.

Este mensaje revolucionó las redes sociales de sus fanáticos quienes siempre la han apoyado, incluso en los momentos más difíciles y las crisis de la cantante. Todos recibieron con mucho agrado este álbum de fotografías, pues Britney demostró que no tiene miedo de mostrarse tal cual es y de enseñar que es un ser humano como cualquier otro, sin filtros, ni máscaras, y por esta razón se ha convertido en ejemplo de inspiración y modelo a seguir.

Recientemente la estrella habló sobre el oscuro periodo que tuvo en el 2007 y como cayó en un breakdown de ansiedad y depresión y de cómo ha logrado salir adelante. “Creo que tuve que haberme dado más descansos durante mi carrera para cuidar de mi salud mental. Hubieron muchas decisiones que fueron hechas por mí y que yo no tomé.”, dijo la estadounidense. No cabe duda que sus hijos y su novio Sam Asghari, la han ayudado a salir adelante. En otra entrevista, para el periódico israelí Yediot Ahronot, Britney confesó que ya está en una etapa mejor, “Estoy en un lugar mucho mejor de mi vida, mis dos hijos han moldeado mi personalidad, me han llenado, me han hecho preocuparme menos por lo que me ha pasado”.

