La linda respuesta de Pink a su hija Willow, cuando le dijo que se sentía la niña más fea

Pink fue una de las grandes protagonistas de la noche de los MTV Video Music Awards, no solo por haber recibido un prestigiado reconocimiento, también por dedicar a su hija Willow un sincero mensaje frente a todo el público que ovacionó de pie su intervención. Con sus palabras, la intérprete demostró que el escenario no sólo es su inspiración cuando expone su música, también es el espacio ideal para compartir esas luchas personales que la han marcado para siempre. Llena de valentía y orgullo a la vez, abrió su corazón para agradecer y, de paso, revelar una situación de su vida privada que la llevó a construir una valiosa reflexión.

Luego de recibir el premio Michael Jackson Video Vanguard Award, de manos de la presentadora de televisión Ellen DeGeneres, la cantante hizo lo suyo: rindió un notable homenaje a su hija Willow, al evocar el instante en que la pequeña de seis años le dijo: “soy la niña más fea que conozco”. Esta fuerte declaración, a la que le siguió una frase como “sí, parezco un chico con pelo largo”, despertó en Pink la inquietud de poder dar la mejor respuesta a su hija, y lo hizo de una forma muy didáctica, en donde además los protagonistas fueron grandes figuras de la música. “Mi mente empezó a dar vueltas mientras pensaba, Dios mío, tienes seis años. ¿Por qué? ¿De dónde sale esto? ¿Quién puede haber dicho esto?...”, dijo.

Así, puso manos a la obra para dar una buena explicación a Willow, quien todo el tiempo estuvo atenta a las palabras de su madre. “Fui a casa e hice una presentación de Power Point que incluía artistas y estrellas del rock andróginas que viven fieles a su verdad y que, probablemente, a pesar de que se metieron con ellos cada día de su vida, continuaron ondeando su bandera e inspirándonos al resto…”, dijo al referirse a artistas como Michael Jackson, David Bowie, Prince, Janis Joplin, George Michael. “Sus ojos se volvieron vidriosos y entonces le dije, ‘realmente quiero saber por qué te sientes así contigo misma’ a lo que ella respondió: ‘pues porque parezco un chico’”.

Pero aquello continuó con un conmovedor diálogo en donde el aprendizaje fue primordial, Pink se sinceró con su pequeña a quien le dio el mejor consejo. “Le dije, ‘¿cómo crees que me veo yo?’, y me contestó (Willow): ‘tú eres preciosa’. Yo le di las gracias y le expliqué: ‘cuando la gente se mete conmigo, ese es el argumento que utilizan. Dicen que parezco un chico, que soy demasiado masculina, que tengo demasiadas opiniones, que mi cuerpo es muy fuerte”, agregó, para continuar con una serie de preguntas que hicieron reflexionar a su hija. “Le pregunté, ‘¿tú me ves dejando crecer mi cabello?’ y ella dijo: ‘no mamá’; ‘¿me ves cambiando el aspecto de mi cuerpo?’, a lo que respondió: ‘no mamá’; ‘¿me ves cambiando la forma en que me presento al mundo?...’. Insistí: ‘¿me ves llenando estadios por todo el mundo?’ y ella contestó: ‘sí mamá’. ‘Entonces cariño, no cambiamos…”, contó.

Para cerrar su discurso, la intérprete dejó claro que en su charla con Willow sólo dejó muy clara una cosa, ayudar a otra gente para cambiar la manera en que aprecian otros tipos de belleza. Por supuesto, no pudo despedirse sin antes lanzar una linda frase de amor a su pequeña, quien la observaba desde el público, sonriente y escuchando con atención el discurso de su madre. “Tu mi querida hija, eres hermosa y te amo”.

