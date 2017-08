La historia del ‘testamento de la discordia’ continúa a un año de la muerte de Juan Gabriel A 12 meses de su sensible fallecimiento del cantante, su primogénito no ha podido tomar posesión de la herencia debido a un juicio de impugnación que dos hijos biológicos del Divo interpusieron en Florida

Ha pasado ya un año del sensible fallecimiento de Juan Gabriel y el brilló de El Divo aún no se apaga. Más presente que nunca en las mentes y corazones de los mexicanos a quienes “heredó” su legado musical, respecto a sus bienes materiales, ahí sí el conflicto no ve su final. Tras la muerte del cantante fue casi inmediato el anuncio de que su hijo mayor, Iván Aguilera Salas había sido nombrado por Alberto Aguilera como su heredero universal.

Si bien El Divo de Juárez dejó todo en regla en torno a su fortuna valuada en unos 560 millones de pesos -unos 30 millones de dólares-, su heredero no ha podido tomar posesión de los bienes y dinero que el cantante dejó a su cargo. Aunque en un principio todo estaba muy claro respecto a la herencia del cantante a 12 meses de su fallecimiento la situación ha dado un vuelco.

Luego de que se abriera el testamento y se supiera que el primogénito y mano derecha del cantante asumiría la responsabilidad de heredero universal, los medios de comunicación hicieron lo propio y comenzaron a dar espacio a dos jóvenes que aseguraban ser hijos biológicos de Juanga. Tras volverse muy conocidos, Luis Alberto y Joao Gabriel, hijos de Consuelo Rosales y Guadalupe González, respectivamente, -ambas empleadas domésticas del cantante- los chicos demostraron con una prueba de ADN su parentesco con Juan Gabriel.

Luego de comprobar que son hijos biológicos de El Divo de Juárez, los hermanos interpusieron una demanda en una Corte de Florida para impugnar el testamento que dictó Juan Gabriel en el Estado de Quintana Roo, donde estableció su residencia los últimos años. La intención de Luis Alberto y Joao Gabriel es que la herencia se reparta en partes iguales para todos los hijos del cantante. Además de Joao y Iván Gabriel, Claudia Gabriela Aguilera, de 42 años de edad, comprobó recientemente que también es hija biológica del cantante; sin embargo, ella ha dejado claro que no le interesa pelear por la herencia de su padre.

La impecable carrera musical que Juan Gabriel mantuvo hasta el momento de su muerte, -que incluyó el registro de más de 800 temas, varios traducidos al inglés, alemán, japonés y francés, 15 mil conciertos, 10 películas y el registro de su nombre para comercializar productos como jabones, bebidas alcohólicas y joyería-, se ve empañada por el pleito legal entre sus hijos que, hasta el momento, no se le ve fin.