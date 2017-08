'Fight fashion!' Jennifer Lopez, poseedora del look más espectacular en la 'pelea del siglo'

Presumen su amor por todas partes, así viven su relación sentimental Jennifer Lopez y Alex Rodríguez. Por supuesto, la pareja no pierde ninguna oportunidad para hacer acto de presencia en los eventos más importantes, y la llamada “pelea del siglo”, entre Floyd Mayweather Jr. y Conor McGregor no pudo ser la excepción. Los enamorados llegaron muy puntuales a la cita, y desde el primer momento acapararon toda la atención de los fotógrafos. Lo que no pasó para nada desapercibido fue el impresionante look con el que JLo se robó todas las miradas, uno de los más comentados y, al parecer, favoritos de la estrella.

Para esta noche tan especial, la ‘Diva del Bronx’ eligió llevar un vestido blanco, ceñido hasta la rodilla, prenda con la que logró resaltar sus impresionantes curvas. Por si fuera poco, este modelo también le permitió mostrar su espalda desnuda, algo muy común entre los diseños predilectos por la también actriz, que todo el tiempo se mostró sonriente durante esta concurrida velada de mucha acción y adrenalina. Mientras tanto, Alex decidió ser más discreto, el ex beisbolista llevó un traje color azul marino, corbata a tono y camisa blanca.

El vestido con el que Jennifer sedujo a los asistentes fue nada más y nada menos que una creación de Hamel by Melina Harris. Todo indica que con este atuendo la intérprete de All I Have logró sentirse muy cómoda y, por qué no, más linda que nunca. A través de sus redes sociales presumió el outfit, con un par de fotografías de su espectacular llegada. “Moda de pelea”, escribió Jenni, en una de las imágenes en las que se aprecia el comentado look, que se suma a la lista de sus inolvidables diseños.

Y para darle un toque más espectacular a su imagen, JLo complementó con zapatillas doradas de enorme plataforma, una bolsa de cadena y pendientes en aro de su propia firma. Durante el encuentro, ambos se notaron muy atentos a la pelea, aunque en instantes, Alex explicaba a Jenni cada uno de los movimientos que marcaban la contienda, en la que finalmente resultó ganador Floyd Mayweather Jr.

Para llegar hasta la ciudad de Las Vegas, Jennifer Lopez y Alex volaron en un avión privado propiedad de Robert Kraft, dueño de los New England Patriots, de acuerdo con People. La cantante compartió una fotografía de este momento, en el que los tres se miran sonrientes, conviviendo durante el trayecto. Estos meses han sido los mejores meses para la pareja, quienes han demostrado que la química que existe entre ellos es única.

