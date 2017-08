Ahora sí, el festejo (más sexy) de Thalía en su cumpleaños

Este año no hubo ni una sola persona más festejada que Thalía por su cumpleaños, desde inicios del mes, la cantante tuvo miles de pre-festejos y fue la más consentida, sobre todo por su adorado esposo, Tommy Mottola, quien le regaló un lujoso automóvil Tesla. También se reunió con sus hermanos para tener una celebración en familia y con un delicioso pastel de chocolate, le cantaron las mañanitas hace unos días. Pero, ¿ahora que sí fue su cumpleaños, cómo fue que celebró?

VER GALERÍA

Sus redes sociales han sido la ventana para presumir y compartir todos sus festejos con sus seguidores y una vez más, Thalía acudió a ellas para documentar la fecha tan esperada. Ayer 26 de agosto, la intérprete de Amor a la mexicana cumplió 46 años y publicó una impresionante foto para celebrarlo. En la imagen aparece la cantante guapísima y súper sexy en una playa, con un traje de baño negro de encaje y corte hasta la cintura, dejando ver su espectacular figura. Con una gran sonrisa y tapándose del sol con unos lentes de espejo y un tipo pareo largo, la esposa de Tommy Mottola posó muy feliz. “Feeling blessed and great today on my birthday! 🎉 🎂💃🏼 Sintiéndome feliz y agradecida por tanto amor hoy en mí cumple. 🙏🏻🦄💕🎈🎁 #hbdtome🎂 #blessed #graciasdios”, escribió junto a la fotografía, dejando a sus seguidores con la boca abierta.

Obvio no podían faltar sus hijos, Matthew y Sabrina, en este día tan especial, así que la mexicana hizo una fiesta de alberca con resbaladillas inflables para que todos se divirtieran juntos y por supuesto, con mucho pastel. Tommy quiso felicitar a su esposa en su día y junto una foto de ambos soplando un pastel le escribió un tierno mensaje: “¡¡¡1 MILLÓN!!!... y un millón de besos para ti. Feliz feliz cumpleaños 🎂🎂🔥🔥☄️💥 a mi ángel ¡TE AMO! ❤️ @thalia”.

VER GALERÍA

Después de disfrutar del sol y la alberca, Thalía se cambió de look para tener una comida con amigos cercanos. Con unos jeans claros y una glamurosa blusa beige de olanes de su colección, la cumpleañera siguió el festejo y utilizó un divertido gnomo de metal para llevar su bebida a todos lados. Por si no hubiera estado lo suficientemente consentida, Thalía tuvo su propio filtro de Snapchat, un letrero que decía “Feliz cumpleaños Thalía”, así que la guapa cantante se dio vuelo y grabó todo por medio de esta red social.

Notas relacionadas:

Un festejo pre-cumpleaños más, ¿ahora con qué sorprendió Tommy Mottola a Thalía?

Por anticipado, Tommy Mottola y el extravagante regalo de cumpleaños para Thalía

La también empresaria al final del día recibió otra agradable sorpresa, pues su mejor amiga, Lili Estefan la fue a visitar para pasar la tarde con ella. La conductora quiso dedicarle un mensaje a su amiga y en redes sociales junto a un video con fotos de ambas le escribió: “¡Happy Birthday para mi amiga del alma! @thalia Ya saben que a esta mujer la amo 🎂Deseándote todo lo mejor porque eres un ser humano MARAVILLOSO ¡celebraremos juntas muy pronto! ❤️ Disfrútalo mucho, ahí estoy siempre a tu lado 😘”.

VER GALERÍA