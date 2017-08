Carol Victoria habla por primera vez de su divorcio con Cristian Castro Después de guardar silencio por más de dos meses, a su regreso a México, la violinista fue cuestionada sobre la sorpresiva separación

A casi tres meses de haber protagonizado una íntima y sorpresiva boda con Cristian Castro en Yucatán y tras guardar silencio ante la inesperada separación a menos de un mes del enlace, Carol Victoria, todavía esposa del cantante rompe su silencio y responde por primera ocasión sobre su fugaz historia de amor con el hijo de Verónica Castro.

A su llegada a la Ciudad de México, hasta donde viajó para recibir un reconocimiento por su carrera como violinista, fue cuestionada sobre las declaraciones del cantante respecto a su separación. Serena y con la mejor actitud Carol dijo al Gordo y la Flaca: “No he escuchado la verdad, porque yo vivo en Italia y no me he enterado de nada pero pues qué te digo, él es un personaje público, entonces se lo dejo todo a él, lo que tenga que declarar”.

De lo que sí quiso hablar más es de este reconocimiento que recibió y que la trajo de vuelta a México, donde se dio el flechazo con Cristian: “Muy contenta, el estado me esta galardonando, imagínate como me siento, muy contenta”.

Ante la insistencia de los medios por saber su parte de la historia con Cristian la violinista dijo: “Yo te respeto muchísimo pero no soy parte de este medio, en serio discúlpame, pero yo estoy aquí por otro motivo, un motivo personal. Por favor discúlpame, te lo juro que yo no soy parte de este medio. (…) No es el momento para hablar estas cosas y no estoy tampoco para dar un punto de vista, fue una cosa muy personal, un divorcio, (…) te pido por favor que lo respetes, Cristian es el que debe, si quiere, contestar, hacer algo públicamente, no soy yo”, comentó.

Para finalizar la breve y entrevista, Carol respondió contundente sobre la boda religiosa que planeaban realizar el próximo año “no, no, ya estamos separados”, dejando claro que no hay marcha atrás en esta ruptura.