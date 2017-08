Lucero revela su secreto que la hace lucir cada día más bella La cantante le atribuyó su belleza a la genética que le heredaron sus padres

Es sin duda uno de los rostros más bellos de toda Latinoamérica, no por nada es conocida como La novia de América, pero ¿cómo le hace Lucero para lucir más guapa con los años? Siempre ha sido hermosa, pero de un tiempo a la fecha, la cantante luce impactante cómo si además de experiencia adquiriera más belleza. A sólo unos días de celebrar su cumpleaños número 48, la intérprete de Electricidad reveló su secreto para mantenerse cada día más jovial.

VER GALERÍA

Ni médicos, ni tratamientos, ni nada externo, de acuerdo con la cantante todo tiene que ver con su extraordinaria carga genética que juega siempre a su favor: “Yo sé que la gente a veces no me cree. Tengo amigas que me dicen ‘Es que, ¿cómo?, seguro ya te hiciste algo, recomienda al doctor”, reveló la cantante al diario Reforma.

Lucero asegura que ella es muy clara con quien se le acerca a preguntar cuál es su secreto: “Y les digo: ‘Se los juro que sí se los recomendaría porque no tiene nada de malo’. Pero creo que en mi caso, la genética me ha ayudado mucho, mi papá siempre se veía más joven de lo que era, mi hermano igual. Mi mamá, la verdad, también es muy jovial, tiene muy buena piel, es una mujer que siempre se ha cuidado mucho”, explicó.

VER GALERÍA

Aunque agradece a la genética por ayudarle a envejecer de la mejor manera, la cantante reconoce que no pretender aparentar una edad que no tiene, pues está orgullosa de sus años y de la experiencia y vivencias que ha compilado a lo largo de su vida: “Sólo quiero verme de la edad que tengo, pero verme bien, no quiero competir con las chavitas y andar sufriendo porque el tiempo pasa”, aseguró.

MÁS NOTAS RELACIONADAS

VER GALERÍA

Si bien sabe que sus genes la ayudarán siempre, Lucero no se duerme en sus laureles y hace su trabajo haciendo ejercicio y siendo muy disciplinada con el yoga, disciplina que la mantiene en buena forma física y mental. A pesar de eso, la cantante sabe que la gente siempre va a especular: “’Ya se ha de haber hecho 200 cirugías’. No me daría tiempo de estar tanto en el quirófano y me daría un pánico”, finalizó.