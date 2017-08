Thalía se reúne con sus hermanas para iniciar los festejos por su cumpleaños

Faltan algunos días, pero eso no ha impedido a Thalía arrancar con las celebraciones de su próximo cumpleaños, el número 46. Para hacer de este momento uno de los más bellos, no sólo se ha dejado consentir por su esposo Tommy Mottola, -quien hace unos días le regaló un lujoso automóvil-, también ha podido disfrutar de la compañía de tres de las mujeres más especiales en su vida, sus hermanas: Ernestina, Federica y Gabriela Sodi.

Sin dar más detalles que un par de fotografías y un breve clip, la cantante se mostró completamente feliz, con una gran sonrisa dibujada en el rostro, y una rebanada de pastel de chocolate que le hicieron llegar hasta la mesa del restaurante en donde celebraron. Para atesorar este instante, Thalía se tomó la foto del recuerdo junto a sus hermanas, quienes le demostraron todo su amor y cariño con un gran abrazo. “¡Pre-cumpleaños! Todo agosto es de celebración…”, escribió la intérprete de Desde Esa Noche.

Pero eso no fue todo, porque en un momento de la reunión la también actriz apagó la velita de su pastel, mientras las hermanas Sodi le cantaban un emotivo “happy birthday”. En el breve video se observa que ninguna de ellas pierde detalle de lo que está ocurriendo, e incluso graban el festejo con sus celulares. Y aunque la pasaron de maravilla, tan unidas como siempre, la gran ausente en este familiar encuentro fue Laura Zapata, quien desde hace un tiempo se encuentra distanciada. Sin embargo, no hay fecha especial en el calendario que no sea pretexto para volver a coincidir, y una vez más lo hicieron.

Será el próximo 26 de agosto cuando Thalía cumpla 46 años, aunque como ya es costumbre, anticipar las fiestas ha sido la mejor fórmula que ella tiene para enaltecer cada uno de sus años vividos. A la par de tomarse el tiempo para hacer de este mes algo extraordinario, no se aparta del trabajo, por eso ha compartido imágenes de algunas sesiones dentro del estudio de grabación, o incluso muy pendiente de algunos detalles relacionados con su línea de ropa y accesorios.

Sin duda, la familia ha sido el pilar más fuerte que le ha dado todo el impulso a Thalía. Estos días previos a su cumpleaños los disfruta junto a su amado Tommy y sus hijos adorados hijos: Sabrina y Matthew, quienes seguramente están listos para darle la mayor sorpresa de cumpleaños a su famosa mamá. Y claro, tampoco se puede descartar que nuevamente la cantante reciba otra sorpresa de su esposo, quien nunca se olvida de mostrar lo mucho que ama a la madre de sus hijos.

