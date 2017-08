Regina Murguía de 'Jeans' comparte el duro golpe que representó perder la audición de un oído La cantante abrió su corazón y, en su entrevista más sincera, narró cómo ha hecho para enfrentar problema de salud

A simple vista y, tras verla en acción en el escenario, nadie imaginaría que Regina Murguía, integrante del grupo Jeans abre su corazón y confieza la situación de salud que atraviesa desde diciembre pasado, cuando perdió un oído debido a la Ostosclerosis que padece y que la ha llevado a vivir esta terrible noticia en silencio. Desde el año pasado, la cantante había anunciado que se encontraba en tratamiento para intentar salvar uno de sus oído, situación que no pudo vencer, ya que este padecimiento hereditario terminó por hacer que lo perdiera.

Durante su entrevista más sincera, la también conductora narró a Ventaneando el viacrucis que ha significado enfrentar esta enfermedad ante la que se mantiene fuerte, pero que en ocasiones la ha llegado a doblar: “En diciembre del año pasado, el último show que tuvimos, mi doctor me dice, ‘ya no hay nada que hacer perdiste el oído’, porque yo estaba en tratamiento y me había dicho ‘no te preocupes lo vamos a recuperar', me inyectaban en el tímpano, he pasado de todo, entonces yo decía, no importa estoy aguantando, esto es momentáneo, esto no es para siempre voy a recuperar el oído y cuando me dicen ya lo perdiste. Lo recuerdo, fue en el último show y entré al camerino y me puse a llorar y llorar, y lo cuento y se me hace un nudo en la garganta, o sea, es como un duelo, una pérdida”, explicó.

La situación de física de Regina la afecta directamente en el trabajo, pues el hecho de que la joven ya no pueda escuchar le dificulta cantar: “En mi trabajo me afecta mucho porque, pues obviamente necesito mis oídos para poder trabajar, para poder cantar. Perdí un montó la seguridad, de por sí, ya veníamos muy inseguras nosotras cuatro vocalmente, la gente nos ha criticado mucho que somos plásticas que no cantamos, que no esto, entonces el hecho de demostrarme a mí, como persona y a la gente, que sí tengo talento, que sí canto, que sí me preparo, que sí bien no soy Beyoncé vocalmente, pero sí canto y de repente ¡pum! Pierdes el oído, ya pones los monitores, no me escucho en el show… horrible, me afectó un montón, sobre todo en eso, otra vez en la seguridad”, explicó.

Aunque la situación es dura, Murguía extrae lo mejor de esta situación y se demuestra a diario que querer es poder: “También me ha sumado mucho porque ha sido todo un reto y probarme a mí misma, que a pesar de que no tengo un oído puedo y que además la gente me dije ‘¡Oye, qué bien lo hiciste!’ y que hay mucha gente de mi staff que no sabe que tengo un oído nada más”, finalizó.