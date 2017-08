Ella es la clon mexicana de Selena Gomez

Fácilmente se podría pensar que Selena Gomez tuvo una gemela de la cual fue separada al nacer al ver estas fotografías que han inquietado a las redes sociales, sobre todo las de los seguidores de la cantante. Desde hace algún tiempo el internet descubrió a la clon de Selena, una mexicana llamada Sofía Solares y desde ese momento, cada foto que ella publica en su Instagram se llena de comentarios que preguntan que si ella es la famosa cantante.

Aunque poco se sabe sobre la profesión de la mexicana, bien podría ser contratada como doble para los videos de la intérprete de Bad Liar, pues es realmente idéntica a Selena, por si su apariencia física fuera poco, también se ha declarado una gran fanática de la música y el estilo de la artista. Sofia cumplió 23 años el 30 de mayo, según lo anunció en una de sus publicaciones, casi dos meses después Selena celebró su cumpleaños número 25… así por lo menos queda claro que no nacieron el mismo día.

Desde que su popularidad incrementó, Sofia incluso ha experimentado con sus looks, cortándose el cabello de la misma manera que la estrella del pop y siguiendo también algunos de sus trucos de maquillaje. Por ejemplo, la sombra naranja que la intérprete de Fetish utilizó en la alfombra roja del estreno de la serie que produjo para Netflix,13 reasons why, ahora Sofía publicó una foto suya con los ojos maquillados del mismo color y la verdad es que se le ve muy bien.

Es bien sabido que Selena Gomez es una de las cantantes con más seguidores en Instagram, y tiene un ejército impresionante de fanáticos alrededor del mundo, por lo que fue fácil que ellos se dieran cuenta del parecido que guarda con Sofia. La mexicana, por su lado también se ha ganado una buena base de followers en su cuenta ya que tiene alrededor de 200 mil, y son igual de activos que los "Selenators".

En los últimos días hemos visto a la estadounidense derramar miel al lado de su novio The Weeknd y por si te estabas preguntando si el novio de Sofía también se podría parecer a Abel, pues lamentamos decirte que eso no es cierto. Sin embargo esta chica de 23 años también tiene novio y ha compartido algunas imágenes de él y si bien no es del estilo del intérprete de I can’t feel my face when I’m with you, su estilo si nos recuerda un poco a Justin Bieber, ¿no crees?

