¿Por qué los hijos de Britney Spears no tendrán su herencia pronto?

Después de haberse coronado como la princesa del pop en los años 90’s Britney Spears acumuló una enorme fortuna. Debido a su exitosa carrera la cantante adquirió propiedades, joyas, cosas, dinero y aún tiene contratos millonarios con cada proyecto que hace, por lo que su riqueza va en aumento. Como es lo natural, cuando una persona tiene hijos, en su testamento aparecen como principales benefactores al cumplir la mayoría de edad, sin embargo en el caso de Britney esto no será así.

VER GALERÍA

Los hijos de la intérprete de Hit me baby one more time, Sean de 11 años y Jayden de 10 años recibirán las ganancias de su madre por etapas. Además en su testamento la cantante ha estipulado que sus hijos no tendrán acceso a su fortuna por completo hasta que cumplan 35 años. Según el portal TMZ la intérprete de Toxic hizo su primer testamento cuando aún sus hijos no habían nacido y en este se estipulaba que sus descendientes heredarían a la edad de 18 años, lo cual le pareció muy pronto por lo que tomó cartas en el asunto para modificarlo.

Ahora Britney está llenando todos los documentos legales para cambiar lo que ya estaba escrito y no darles tanto a tan corta edad como una forma de protección. El mismo portal dice que la cantante de 35 años ha creado un fondo que comparte con su ex esposo, Kevin Federline, para que sus hijos siempre estén asegurados y tengan una cantidad de dinero cada año, recibiendo una moderada suma por primera vez, a los 18 años.

VER GALERÍA

Notas relacionadas:

Britney Spears y su aterrador momento en el escenario al estilo ‘The Bodyguard’

Britney Spears revela todo sobre qué la llevó a aquel famoso 'breakdown' del 2007

Como se sabe por medio de sus redes sociales, Britney Spears tiene una muy buena relación con sus hijos quienes son su adoración y de quienes frecuentemente comparte fotos y videos en su cuenta de Instagram, por lo que resulta muy lógico que quiera que sean lo suficientemente responsables para saber administrar lo que ella ha ganado. Recientemente la orgullosa madre compartió dos imágenes en blanco y negro de sus hijos usando sombrero, y junto a las fotografías quiso dedicar un tierno mensaje que decía: “Tomé estas fotos de mis hijos unos días antes de mi viaje de verano…. Y mirando hacia atrás hacia estas imágenes, me conmueve hasta los huesos el ver todos los días lo bendecida que estoy al tener a estos grandiosos niños”.

VER GALERÍA