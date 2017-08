Solo ganó un dólar, pero esta es la razón por la que Taylor Swift demandó al DJ David Mueller

No sólo suma victorias en la música, Taylor Swift también lo hace en los tribunales. La cantante ha cerrado con broche de oro el reciente conflicto legal que sostuvo contra el DJ David Mueller, a quien acusó de haberla tocado de manera indebida en 2013. Con todo a su favor, Swift ha dicho sentirse privilegiada por tener la oportunidad de defenderse en un juicio como este, además de recibir la recompensa solicitada por daños, correspondiente a la cantidad de 1 dólar (poco más de 18 pesos mexicanos).

VER GALERÍA

La resolución final no favoreció en lo absoluto a Mueller quien, según el juez de distrito William Martinez, no tenía las pruebas suficientes para su defensa, de acuierdo con información dada a conocer por People. Entre otras cosas se estipuló que tanto la madre de Swift, Andrea, como el representante Frank Bell, estaban en todo su derecho de informar a la emisora de radio en la que trabajaba el DJ sobre la agresión, situación por la cual fue despedido.

A través de un comunicado, la intérprete de Shake It Off se mostró agradecida por el apoyo recibido, no sólo de sus abogados, también de los fanáticos que unieron su voz a la suya. Así mismo, se mostró orgullosa por este logro que la ha marcado de forma significativa. “Reconozco que he sido una privilegiada en la vida, en la sociedad y al haber podido afrontar los enormes costos de defenderme en un juicio como este”, dijo.

VER GALERÍA

En el mismo comunicado de prensa, que dio a conocer a través de la agencia AFP, la cantante dejó claro que gracias a este asunto ha adquirido un valioso aprendizaje, el cual podrá compartir con otras personas que necesiten ayuda. "Mi esperanza es ayudar a las voces que también deberían ser escuchadas. Por eso, en un futuro haré donaciones a organizaciones que ayudan a defenderse a las víctimas de asaltos sexuales”, dijo.

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Taylor acusó a Mueller de haberla tocado de manera indebida luego de una presentación realizada en Denver, Estados Unidos. Todo ocurrió en el momento de posar para una fotografía, en el que según la estrella pop, sintió cómo la mano del DJ tocaba su trasero, suceso que además le afectó emocionalmente. “Después de que ocurrió esto, una luz se apagó en mi personalidad… Sólo dije en un tono de voz monótono, ‘gracias por venir’”, dijo Swift la semana pasada, cuando por primera vez le tocó hablar ante el juez.

VER GALERÍA