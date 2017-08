Britney Spears y su aterrador momento en el escenario al estilo ‘The Bodyguard’ La cantante vivió una experiencia de tensión luego de que un hombre irrumpiera sobre el escenario y ella tuviera que huir por seguridad

¿Quién no recuerda aquella icónica escena de la cinta The Bodyguard, cuando Kevin Costner salva de un atentado a Whitney Houston? Demostrando que la realidad siempre supera la ficción, Britney Spears vivió un momento igual de angustiante sobre el escenario durante uno de sus shows en Las Vegas. Gracias al eficiente equipo de seguridad de la Princesa del Pop, no pasó a mayores; sin embargo, la cantante se llevó el susto de su vida al ser sorprendida por un intruso mientras ella estaba en pleno espectáculo.

VER GALERÍA

Todo sucedió anoche durante una de sus presentaciones en el auditorio del Planet Hollywood Resort & Casino de Las Vegas, mientras la cantante interpretaba su tema Crazy, un hombre irrumpió sobre el escenario y dando una serie de vueltas de carro quiso llegar al grupo de bailarines que estaban por terminar el acto, por suerte, el hombre fue interceptado por el grupo de seguridad de Spears.

Aunque Britney no se dio cuenta del incidente, en cuanto terminó de cantar el tema notó el movimiento de su equipo de seguridad y preguntó a uno de sus guardaespaldas qué sucedía en la parte trasera del escenario, al ser informada sobre el intruso la cantante entró en pánico y muy asustada preguntó ‘¿está armado?’, de inmediato y resguardada por dos elementos de su seguridad salió del escenario.

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Ante el desconcertante momento, los asistentes comenzaron a apoyar a la cantante gritando su nombre con el objetivo de que regresara al escenario y continuara con el show. En el clip que ya circula en las redes es evidente que el público se molesta, no por la huida de Britney sino por la intromisión del hombre que claramente arruinó el concierto.De acuerdo TMZ, el sujeto fue identificado como Jess Webb y aunque no se le encontró ninguna arma en su poder fue trasladado a la estación de policías, de donde quedó en libertad horas después.

VER GALERÍA