Taylor Swift ha sido llamada a declarar ante la Corte

En medio de su rotundo éxito profesional, Taylor Swift enfrenta una batalla legal en contra del DJ David Mueller, a quien acusa de haberla tocado de forma inapropiada durante una de sus giras. El caso ha escalado a lo largo de estos días y ahora fue el turno de la intérprete de dar su propia versión de los hechos. Preparada y dispuesta a conseguir una justa resolución, rindió su declaración ante una corte federal en el estado de Denver, Estados Unidos.

En su declaración ante la autoridad realizada este jueves, Swift estuvo segura de sus argumentos, dejando claro que fue una víctima de la acción intencional por parte del señalado. “Definitivamente me agarró y fue largo. Fue suficiente para mí, por lo que estoy completamente segura que eso fue intencional…”, señaló la estrella de 27 años, al evocar el momento en que asegura él le tocó el trasero mientras posaban para una fotografía tras concluir un concierto en 2013. En la información dada a conocer por una filial de la cadena ABC, se destaca que aquello fue para ella “horripilante e impactante”.

Esta es la primera vez que Swift rinde declaración sobre el caso, luego de interponer una demanda que ha acaparado toda la atención. Al ser interrogada por el abogado del DJ, ella ahondó en su acusación, señalando que el implicado había colocado su mano por debajo de su falda, tocando su trasero de la forma más explícita. “Me alejaba de él de manera incómoda… los primeros dos milisegundos pensé que eso podría haber sido un error. Me moví al otro lado rápidamente”, dijo. Sin embargo, afirma que aquel penoso episodio le afectó emocionalmente, y así fue como externó su sentir. “Después de que ocurrió esto, una luz se apagó en mi personalidad… Sólo dije en un tono de voz monótono, ‘gracias por venir’.

Frente a los firmes cuestionamientos del abogado de Mueller, quien deseaba conocer la respuesta inmediata de Swift al momento del incidente, ella argumentó de manera directa. “Su cliente (Mueller) podría haberse tomado una foto normal conmigo”, dijo. Entre otras cosas, la también intérprete de Shake It Off, respondió al ser interrogada sobre el por qué su guardia de seguridad en turno no la había protegido de inmediato, pero ella reiteró que la mano del DJ estaba debajo de su falda. En ese mismo momento, contó que ese guardia de seguridad ya no trabajaba más con ella, pues reestructuró su equipo de trabajo y al ofrecerle una nueva posición él la había rechazado.

Mueller declaró el martes pasado y negó por completo las acusaciones, calificando de humillante esta acusación hacia su persona. “Mi mano entró en contacto con su cuerpo, lo que parecía ser su caja torácica o las costillas”, aseguró, dejando claro que para nada podía confundir esa parte de su cuerpo con su trasero. El DJ interpuso una demanda en contra de Swift en 2015, alegando que había sido despedido de su trabajo luego que el equipo de seguridad de la estrella pop lo acusó de haberla tocado. Andrea, la mamá de Taylor también habló, y señaló que al mirar la fotografía en donde su hija posa junto a Mueller y su novia, de aquel 2013 luego de un show, pudo darse cuenta de que algo no marchaba bien.

