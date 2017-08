Alexander Acha comparte la primera foto de su hija Kiara

Fue a principios de abril cuando Alexander Acha y María Rojo de la Vega recibieron a su segundo hijo, una pequeñita a quien han llamado Kiara. Tuvieron que pasar cuatro meses para que el cantante mostrara la primera foto de la bebé, que ha llenado de ilusiones a la feliz familia. En diciembre de 2016, Acha hizo el anuncio de la llegada de su próximo hijo de una manera muy especial: colocó un letrero en la espalda de su pequeñito Mikel, en el cual se podía leer “voy a tener un hermanit@”, dejando así abierta la incógnita sobre si sería niño o niña.

Ahora, llegó el momento de compartir con sus seguidores una de las postales más lindas. En la foto, aparece la recién nacida durmiendo con un chupón y con ropita muy abrigadora dentro de su cuna. Para hacer más emotivo este instante, Alexander compartió unas palabras en las que expresó su emoción y el privilegio de tener tiempo para estar junto a su hija. “Sólo por este beso cortaría una plática tan a gusto como la que estaba teniendo con ustedes en Facebook Live. ¡Buenas noches a todos! #Kiara #4meses #MikelYKiara”, escribió.

Lo cierto es que todo este tiempo la familia ha sido muy reservada, aunque eso no le ha impedido al joven intérprete compartir otros detalles, incluso previo al nacimiento de su hija. Horas antes de la llegada de Kiara, él mostró un clip desde el hospital, en donde se le notó muy entusiasmado. “¡Qué onda amigos!, ¿a qué no sabe dónde estoy? No me lo van a creer, estoy aquí en el cuarto de parto, me imagino que así se llama. Estamos esperando ya, una o dos horitas más a que nazca nuestra hijita”, dijo a todos sus fans.

Al igual que cuando nació su hijo Mikel, él estuvo presente durante el alumbramiento para crear una atmósfera adecuada para dar la bienvenida a Kiara. “Aquí tengo mi bocinita pa’ ponerle sus cantos gregorianos, cuando nazca, para que nazca en un ambiente de paz, de amor, de santidad”, detalló el hijo de Emmanuel, también en Instagram.

Aunque no hubo más detalles de aquel día en que nació Kiara, en su momento ¡HOLA! México dio a conocer que tanto la bebé como su mamá se encontraban en perfecto estado de salud. Prueba de ello han sido las constantes publicaciones de Acha, en donde se muestra sonriente y muy apegado a su adorada familia. Semanas después de vivir la paternidad por segunda ocasión, publicó una imagen del primer paseo que dio junto a sus dos pequeñitos. Esta fue la primera escapada de los hermanitos, a quienes colocaron en una carriola. “Estrenando la carriola doble en su primer paseo juntos #MikelYKiara…”, dijo.

