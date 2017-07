Jennifer Lopez y Alex Rodriguez en su romántica e inolvidable celebración de cumpleaños

La vida les regala inolvidables momentos a Jennifer Lopez y Alex Rodriguez, quienes escriben su historia de amor protagonizando extraordinarias experiencias. Ahora, los dos tuvieron una razón más para celebrar el hecho de estar juntos, una fiesta de cumpleaños por partida doble en la ciudad de Miami. Además de tener varias cosas en común, los enamorados pueden presumir que las coincidencias son realmente sorprendentes, pues ambos nacieron en el mes de julio: JLo el día 24 y Alex el 27.

VER GALERÍA

Este festejo fue uno de los más especiales para la pareja, pues es el primer cumpleaños que disfrutan juntos y lo hicieron a lo grande. La Diva del Bronx dio todos los detalles de este momento que ocurrió durante el fin de semana. En las imágenes que ella compartió a través de sus redes sociales, se les ve tomados de la mano, sonrientes, enamorados y más cariñosos que nunca. Para la ocasión, Jenni sacó a flote su ‘sex appeal’ luciendo un vestido negro con transparencias, ideal para resaltar sus exuberantes curvas y su abdomen plano. Alex prefirió la formalidad, luciendo un traje en color royal blue y una camisa blanca.

Con una gran sonrisa dibujada en su rostro, los novios vivieron una espectacular velada rodeados de sus más entrañables amigos. Por supuesto, no pudieron faltar los besos apasionados, los abrazos y la emoción de apagar juntos las velitas de los enormes pasteles con los que JLo y Alex fueron consentidos. Este será un instante inolvidable en sus vidas, Alex celebra los 42 años de edad y Jenni recibe los 48 radiante, plena y completamente realizada no sólo en el plano personal, también en lo profesional.

VER GALERÍA

“Feliz cumpleaños a los dos… Dominicana y Puerto Rico”, escribió Alex en la primera fotografía que el ex jugador de béisbol dio a conocer de este momento. Sin resistirse, la intérprete de All I Have también reveló lindos momentos de su festejo a través de Instagram. En una de sus postales, aparece ella junto a su amado, lo toma del brazo y miran hacia la cámara. “Celebrando nuestras vidas”, escribió la cantante emocionada, para luego publicar instantáneas de ambos en donde se les ve completamente enamorados. Y claro, no podía faltar la imagen de JLo posando junto a su enorme pastel de seis pisos, decorado con flores y detalles en dorado.

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Entre otras cosas, nada pudo detener a Jennifer, quien no paró de bailar al ritmo de pegajosas canciones frente a la mirada de sus más especiales invitados. Pero Alex fue, sin duda, el fanático que más aplausos le regaló a su chica en esta noche espectacular, con la que una vez más hicieron evidente el gran amor y cariño que los une.

VER GALERÍA