Erika Zaba y Francisco Oliveros suben la temperatura con su amor en Petra

La miel se sigue derramando en cada paso que Erika Zaba y Francisco Oliveros dan ya que desde que se juraron amor eterno hace unas semanas, todo ha sido como un cuento de hadas para la pareja de recién casados y han disfrutado de su amor al máximo. Después de intercambiar sus anillos de matrimonio, su primera parada en el viaje de su luna de miel fue en Budapest, en donde se divirtieron a lo grande y conocieron las joyas arquitectónicas de esta bella ciudad.

Después de unos días ahí, la pareja tuvo que hacer una pequeña pausa de trabajo para asistir a Viena a una convención que Francisco tenía programada, sin embargo eso no impidió que la siguieran pasando bien y disfrutaran de este destino de la misma forma. Los ahora marido y mujer pasearon por la ciudad, conocieron sus atractivos turísticos y en la noche asistieron a la cena de gala. El itinerario continuó así que Erika se despidió de esta hermosa ciudad con un mensaje en su cuenta de Instagram, “Adiós Viena. Una ciudad verdaderamente asombrosa. Me encantó. La gente muy amable, pueblitos pequeños alrededor de la ciudad como de cuento, una infraestructura impecable para los dos millones de habitantes, gran servicio a los turistas, el clima nos tocó caliente pero deli, el pan, la mantequilla y los postres ufff sin palabras, ¡obvio los palacios y museos imperdibles! El Siguiente destino será J......., pero ahora sí ya solitos.”

La siguiente sorpresa del viaje se develó pocas horas después, cuando Erika compartió con sus seguidores una imagen del avión que los llevaría a su siguiente destino… Jordania. En su historia de Instagram, la cantante se grabó muy contenta diciendo, “estamos muy emocionados porque cuando elegimos la luna de miel queríamos ir a lugares que no conociéramos y vamos a Petra… ¡qué emoción! Morimos por conocer”. La pareja compartió las fotos más espectaculares de este lugar el cual está lleno de arena, rocas, arquitectura, templos y colores rojizos.

Las largas caminatas y los 38° de calor no impidieron que los enamorados se divirtieran e intercambiaran los gestos más románticos, por supuesto que no podían faltar las increíbles fotografías de Francisco, quien captó los mejores momentos de su esposa. Al llegar al templo de Al Khazneh, el esposo de la cantante compartió una imagen de ella de espaldas, viendo hacia este majestuoso lugar. Una de las fotografías más impresionantes fue una en donde salen los dos abrazados adentro de una cueva, la integrante de OV7 compartió el momento junto a un romántico mensaje, “Y me dijo "... no importa qué tan oscuro haya sido el camino, si al final al encontrarte me llené de luz" #amordelbueno”.

La pareja también mostró sus momentos más divertidos al posar al lado de un grupo de camellos que descansaban bajo la sombra. Erika quiso mostrarse relajada al fotografiarse al lado de uno de estos enormes animales, sin embargo su postura delató un poco sus nervios, que al parecer fueron los culpables de que no se subieran a pasear en ellos, por lo menos así se ve en la imagen. Las risas y diversión siguieron y esta mágica luna de miel no termina aquí, pues según lo dijo Francisco, su viaje terminará a finales de julio con el concierto de OV7 en los Ángeles, así que estaremos al pendiente de sus próximas aventuras.

