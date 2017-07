Luisana Lopilato y el momento en que se enteró de la enfermedad de su hijo Noah

Ha pasado un tiempo desde que Luisana Lopilato y Michael Bublé enfrentaron una dura noticia: su hijo Noah, de tan solo tres años de edad, había sido diagnosticado con cáncer. Tras una serie de tratamientos en la ciudad de Los Ángeles, el pasado febrero el cantante anunció que su hijo había evolucionado de manera satisfactoria. Ahora, meses después de esas declaraciones, Luisana ha abierto su corazón para hablar de cómo fue, desde el inicio, enterarse de ese diagnóstico que le rompió el alma.

Frente a ese panorama, la familia no tuvo otra opción que unir fuerzas y tener fe para continuar con el día a día. "Para cualquier padre es devastador enterarse de una noticia como la que pasamos nosotros. Lo único que me sacó adelante es la fe”, dijo, en la entrevista que concedió a la presentadora argentina Susana Giménez. En ese mismo espacio dio detalles del inicio de este episodio que los llevó a tomar fuertes decisiones de un momento a otro. “Yo estaba filmando y le agarró una gripe (a Noah). Me dijeron que tenía paperas, se le había inflamado una glándula y justo su pediatra no estaba en Argentina y fui a otros doctores y decían que eran paperas”, dijo Lopilato, quien agregó que dos días después llegó la pediatra del niño, quien detectó una infección pero que le pidió realizar una serie de estudios a fondo para descartar cualquier problema.

Luisana relató que siguió las indicaciones del médico de manera puntual, pero en ese instante todo cambió repentinamente. "Fui a hacerle todos los controles que me mandaron y mientras le hacían una ecografía me dicen que le habían encontrado algo en la panza...". Ante esta alarma, tomó la decisión de volar de inmediato a la ciudad de Los Ángeles para consultar a los especialistas. Ese día se encontraba sola. “Mike estaba entrando a una entrevista muy importante en Inglaterra y no me podía comunicar con él, así que tomé un vuelo…”, dijo.

Sin embargo, el encuentro con su esposo fue conmovedor. Estando con él, recibió la difícil noticia que los involucró en una nueva dinámica familiar. “Me comuniqué con Mike y voló ese mismo día, hicimos todos los estudios y finalmente encontramos que era lo que era. Dejamos todo, yo la película y Mike su tour, recién había sacado un disco", señaló. La actriz, quien poco a poco retoma sus actividades, también relató cómo eran los días de Noah por esas fechas y la manera en que recibió el apoyo de sus seres queridos. "Todos los días venía Spiderman, Batman. La familia de Mike dejó todo. El amor, el estar juntos, el salir para adelante, todo eso nos hizo más fuertes. Tengo mucha fe, tenía momentos que estaba muy mal, estaba tirada y me volvía a levantar", aseguró.

Tras ese episodio, Lopilato señala que le ha quedado una gran lección, además de ser una mujer más fuerte, valora cada día junto a los suyos. “Me sirvió para darme cuenta que lo más importante es mi familia. Después elegir lo que uno quiere hacer, lo que hace a uno feliz en la vida”. Durante la charla, destacó que la inmediatez y las decisiones médicas que se tomaron en el momento fueron primordiales. "Si no le hubieran hecho esa ecografía a mi hijo para saber si tenía mononucleosis, hubiera sido peor", admitió.

