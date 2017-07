Lucero y Michel Kuri protagonizan romántica velada en la Ciudad de México Entre caricias, besos y risas, la cantante y el empresario disfrutaron de una noche en la que mostraron su lado más divertido

Fue hace cinco años cuando Cupido los flechó, su tino fue tan certero que hoy lucen tan enamorados como el primer día. Aunque nunca han querido ocultar su amor, pocas veces los habíamos visto tan cariñosos y cómplices en público, ellos son Lucero y Michel Kuri, quien al verse descubiertos por un paparazzi en un restaurante de la Ciudad de México mostraron sus lado más divertido y amoroso.

Siempre que aparecen juntos, los novios lo hacen con la mejor actitud, pero en esta ocasión, aunque no se encontraban en un evento público quisieron ser muy amables con los fotógrafos, a quienes también se animaron a saludar. Si bien al verse captados por las cámaras, solo se limitaron a reírse, antes de que se dieran cuenta de que estaban siendo fotografiados protagonizaron un romántico momento entre besos y abrazos.

En medio de una cena con un amigo, la pareja se puso cariñosa y mientras tomaba su lugar, luego de ausentarse unos minutos, Michel Kuri no dejó pasar la oportunidad de darle un tierno beso en la frente a su famosa novia, quien sonriente recibió el gesto.

Además de besos y caricias, en esta salida de la pareja las risas fueron el hilo conductor, pues Michel Kuri demostró que uno de sus encantos es hacer reír a Lucero, quien no paró de reír durante esta velada de amor.

En febrero pasado, Lucero posó en exclusiva para ¡HOLA! México, fue durante una entrevista que realizó para ¡HOLA! Tv que reveló lo feliz que se encuentra con sus relación con el empresario: “El amor no avisa cuando llega y, a veces, te enamoras profundamente y no hay mucho que hacer al respecto más que dejarte llevar y disfrutarlo y vivirlo (…) Las cosas se dieron de una manera tan bonita y, me preguntan mucho que si me voy a casar (…) y bueno, no, no está en nuestros planes casarnos, estamos súper enamorados, súper felices, pero no, siempre lo platicamos él y yo que estamos tan enamorados y tan felices que tal vez no tomamos ese paso”, explicó.