Érika Zaba y Francisco Oliveros disfrutan de las primeras aventuras en su luna de miel Hace unas horas la pareja aterrizó en Budapest, su primera parada en este viaje de amor donde tiene planeado visitar Viena, Estambul, Capadocia y Atenas

Después de protagonizar la boda más emotiva y divertida del año, Erika Zaba y Francisco Oliveros comienzan a escribir su historia como marido y mujer en escenarios espectaculares. Luego de jurarse amor eterno, los recién casados hicieron sus maletas y dieron inicio a su primer viaje como esposos. A través de su cuenta de Instagram, la integrante de Ov7 ha comenzado a compartir las imágenes más lindas de su luna de miel.

VER GALERÍA

Fue luego de darse el “sí, acepto”, que los novios salieron a hablar con la prensa para dar detalles del enlace, en ese momento, el novio reveló el itinerario de su luna de miel: “Es Budapest, Budapest Viena, de Viena volamos a Estambul, Capadocia, Capadocia Atenas y de Atenas de regreso”, comentó Oliveros a Ventaneando. Y así como lo dijo, así ha sido y hace unas horas la pareja aterrizó en la capital de Hungría, su primer destino en este viaje de amor.

Fue a su llegada que los recién casados experimentaron su primera aventura al disfrutar de un recorrido en bicicleta por toda la ciudad, que los dejó sin aliento por su belleza arquitectónica. Ha sido Budapest el escenario perfecto para que Francisco capte las fotos más bellas de su mujer. A través de su cuenta de Instagram Olivares compartió una imagen de ella que acompañó con un romántico mensaje que deja claro, el tenerla como esposa es un sueño hecho realidad.

VER GALERÍA

“Te escribiré siempre, para que recuerdes mis besos, mis manos jugando con tu pelo, mis brazos cuidando tu andar. Aquí estoy para ti, para mimarte, para admirarte, para cuidarte; pero sobre todo para amarte.... amarte por encima de todo y de todos; como quiero que sea, como quiero vivir mi vida siempre cerca de ti”, se lee en el texto que, según publicó, es parte de una carta que él le escribió a Érika en abril de 2017.

A tenor de las imágenes, Érika está disfrutando de este viaje que concluirá a finales de junio, justo a tiempo para su concierto de Ov7 en el Microsoft Theater de Los Ángeles: “Y de ahí llegó directo al concierto de Los Ángeles y Tijuana, pero ya le dije ‘me acompañas mi amor, para que veas’”, comentó el día de su boda la cantante.

Una publicación compartida de Erika Zaba (@erikazaba) el 6 de Jul de 2017 a la(s) 11:12 PDT

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Sobre cuándo están planeando escribirle a la cigüeña, la pareja aseguró que muy pronto, incluso Érika reveló cuantos hijos quiere tener: “A mí me gustaría tener dos, porque no me gustan mucho los hijos únicos, pero también creo que me gustaría un solo embarazo, entonces la cartita a Santa Claus, lo más fácil es que sean dos de un jalón”.