Roberto Palazuelos habló de su reencuentro con Luis Miguel tras 15 años de no verse

Existen reencuentros inolvidables y Roberto Palazuelos fue el protagonista de uno memorable. Esta vez, el Diamante Negro pudo estrechar las manos de un viejo amigo, de quien años atrás era inseparable: Luis Miguel. De su infancia y la juventud, el actor de telenovelas atesora gratos recuerdos junto a El Sol, con quien perdió contacto hace más de una década, pero esta vez el destino se encargó de unirlos y hacerlos coincidir en un solo sitio, y no precisamente Acapulco, ahora fue en Miami.

Pese a la distancia, estrechar las manos de su otrora cómplice de aventuras, fue de las mejores cosas que Palazuelos pudo haber vivido estos días, al menos eso dejó ver durante el breve instante en el que contó a los medios sobre el encuentro. “Lo acabo de ver (a Luis Miguel) después de hace 15 años. Me lo encontré en Miami en un restaurante con Miguel Alemán, un tipazo. Lo saludé tantito y un primo mío que es chef se quedó con ellos y con su novia platicando. Yo me tenía que ir, y me fui…”, contó el también empresario en una entrevista que concedió a varios medios en un evento público.

Pero eso no fue todo, porque además dio sus impresiones sobre la manera en que hoy percibe a su entrañable amigo, a Mickey, como le dice de cariño. “Lo vi muy bien, lo vi delgado, súper agradable. No platicamos nada de su serie y de sus cosas, pero me dio mucho gusto verlo rápidamente”, contó. Por supuesto, no pudo zafarse de los micrófonos sin antes opinar de la próxima serie televisiva en donde se abordará la vida de Luis Miguel. “Qué bueno que la van a hacer (la serie), una estrella de esa talla requiere que se cuente la historia… no tengo idea de cómo será la historia, supongo que Mickey autorizará lo que quiera. No creo que haya testimonios de nada, es algo muy diferente”, dijo.

La relación de amistad que hubo entre el Diamante Negro y El Sol fue entrañable, aunque con el tiempo, todo cambió. A pesar de ese distanciamiento, los gratos instantes de aquellas noches de fiesta en Acapulco, de aquellos años en que el grupo de amigos vivía al máximo su etapa de adolescencia y juventud, es parte de los entrañables momentos que Palazuelos recuerda con mucho cariño. “Lo conocí de adolescente… todavía no era famoso, pero en ese tiempo tuvo su despertar. Era buen muchacho, teníamos un clubcito que se llamaba ‘Vampiro’ y él se pegaba a veces pero no tanto”, dijo en una entrevista que concedió hace unos meses al programa Ventaneando.

Y aunque el esplendor musical de Luis Miguel despertó el interés de muchas mujeres hacia él, Palazuelos también lo describe en esta faceta como un hombre bien educado. “Era muy caballero. Era una de las cualidades de él con las mujeres. Llegaba una mujer a la mesa y él se paraba. Luis Miguel entraba y partía plaza. No creo que nadie podía competir contra lo que representaba Luis Miguel en ese momento”, contó el actor a la emisión televisiva antes citada.

