Manuel Velasco y el momento favorito junto a su hijo en su faceta como papá

Político, esposo y padre de familia, ese es Manuel Velasco, quien disfruta su etapa en la paternidad apoyando de manera incondicional a su amada Anahí. Aunque casi siempre aparece impecable, de traje y corbata, para desempeñar su cargo como Gobernador del estado de Chiapas, hay instantes que simple y sencillamente los dedica a sus seres queridos. Para prueba, la más reciente publicación en sus redes sociales: uno de sus momentos favoritos junto a su bebé, Manuel, en un lindo domingo dedicado solo a la familia.

El lindo instante fue revelado a través de su cuenta de Facebook, en donde mostró un clip de tan sólo unos segundos, en donde aparece dando de comer al pequeñito. Entregado a su labor, sostiene la cuchara con el alimento del bebé, quien se muestra relajado dejándose consentir por papá. “Les deseo que pasen un excelente domingo familiar. Yo aquí con mi hijo que ¡ya está comiendo frutas!” escribió el político, feliz de compartir con todos sus seguidores este detalle.

Desde que iniciaron su historia de amor, Anahí y Velasco han consolidado una relación en donde el amor crece cada día. Ambos compaginan perfectamente su vida profesional con el hogar y nunca descuidan la convivencia familiar. Cada fecha especial del calendario la viven al máximo, como ocurrió el pasado Día del Padre, Manuel no pudo contener la emoción de celebrar por primera vez este día, y lo hizo grabando un clip con un mensaje para los papás. Ahora, el nuevo logro del pequeñito, quien ya come frutas, no pudo quedar fuera de las serie de tiernas publicaciones.

Estos últimos meses han sido maravillosos. Apenas en abril, el matrimonio celebró su segundo aniversario de bodas y lo recordaron de una manera muy especial: con una fotografía de ese inolvidable día, en que ambos sellaron su compromiso con un “sí, acepto”. “Gracias a Dios por cada día juntos. Y Gracias a ti por ser el mejor esposo y compañero de vida. Hoy cumplimos 5 años juntos y 2 de casados. ¡Feliz aniversario! Gracias por darme el más grande regalo en mi vida que es mi bebé, por la familia que somos y que construimos día a día. Que Dios te bendiga”, escribió la cantante en su cuenta de Instagram, como dedicatoria a su amado esposo.

Fue el pasado mes de enero cuando Anahí y Manuel hicieron realidad su sueño de convertirse en padres. De acuerdo con el diario Reforma, el bebé nació el 17 de enero en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Lo cierto es que cada día que pasa, el pequeño Manuel sigue creciendo y llenado de amor el corazón de sus papás, que no paran de revelar parte de los lindos momentos que disfrutan con él a diario.

