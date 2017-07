Érika Zaba revela el tierno valor sentimental de uno de sus cinco vestidos de novia Al no poder contar con la presencia de sus papás en el día más importante de su vida, ya que fallecieron hace 23 años, la cantante quiso tenerlos muy presentes al utilizar el vestido que su mamá lució hace más de 45 años en su boda

La boda de Érika Zaba se convirtió, sin duda, en la boda del año. Además de haber reunido a sus mejores amigos del medio del espectáculo, la cantante imprimió en cada detalle una carga emocional muy especial. Convencida de querer tener presentes a sus papás, quienes fallecieron en un accidente automovilístico hace 23 años, cuando ella sólo tenía 16, la integrante de Ov7 ideó la que se ha convertido en la idea más especial de su enlace. Como parte de sus looks de novia, Erika quiso protagonizar una sesión de fotos, previa al enlace, utilizando el vestido de novia que su mamá lució hace más de 45 años.

En complicidad con su ahora esposo, Francisco Oliveros, la cantante organizó esta sesión en la que no sólo ella utilizó una prenda con tanto valor sentimental, el novio también quiso sumarse a este lindo detalle y portó el traje que don Alberto Zaba Romano, papá de Erika, utilizó en su boda. Lo realmente mágico de este momento, fue el hecho de que las prendas les quedaron como anillo al dedo.

“Usé el vestido de mi mamá, con el que se casó hace 45 años y Fran usó el de mi papá (…) estaban intactos y no los arreglamos, nos los probamos y así se quedaron, no los ajusté nada, nada. Entonces hicimos una sesión muy especial y muy emotiva con los trajes de mis papás”, comentó Érika al programa Hoy. Este vestido formó parte de los cinco que conformaron su look de novia, dos de ellos firmados por Vera Wang, uno por Rosa Clara y un último confeccionado por Benito Santos.

Aunque Érika no pudo contar con la presencia de sus papás en este día tan especial, ellos estuvieron presentes en cada minuto, incluso, el hecho de caminar sola hacia el altar fue una decisión que tomó pensando en su papá, quien está segura la acompañó rumbo al altar: “Justo así fue cuando empezamos a platicar Fran y yo de quién me iba a entregar, para él era claro que iba a entrar con María José y Francisco que son sus hijos, y en mi caso yo no sabía si entrar con mis hermanas, si entrar con mi tío, con algún primo, pero en algún sueño que tuve pude hablar con mi papá y me dijo ‘no te preocupes tu siempre soñaste que querías entrar conmigo y no te preocupes, no voy a ir al lado, voy a ir atrás, cuidándote’. Entonces en ese momento le avisé a Francisco, le dije ‘ya tengo la respuesta, entro sola, pero mi papá va a entrar atrás de mí”, declaró la cantante a Ventaneando.

