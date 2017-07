¿Quién es la rubia que asegura tener una relación con Luis Miguel? Luego de que por varios días 'El Sol' se dejara ver de la mano de una chica en Miami, la joven de 31 años ha salido del anonimato e, incluso, se ha animado a anunciar su noviazgo con el cantante

La vida de Luis Miguel ha dado un vuelco que nadie imaginaba. Luego de la mala racha por la que atravesó el año pasado, debido a la cancelación de varios conciertos por problemas de salud, El Sol ha vuelto y más reluciente que nunca. Ahora que el cantante ha decidido dejar atrás el halo de misterio que rodea su carrera y ha comenzado a dejarse ver más en público, cariñoso y cercano con sus fans, también lo ha hecho de la mano de hermosas mujeres de las que siempre se ha rodeado, pero en los últimos días, las constantes salidas con una atractiva rubia ha encendido todas las alarmas.

VER GALERÍA

Después de que El Sol y la chica fueran captados varios días disfrutando de Miami, los medios comenzaron a ponerle la lupa a esta chica que se sabe, se llama Desiree Ortiz Salswach. Tras verla sonriente y de la mano del cantante, la joven, de 31 años ha sido la encargada de despejar todas las dudas sobre su relación con Luis Miguel.

Luego de haber salido del anonimato, la joven ha querido hablar para la prensa y, en entrevista para TvyNovelas, la venezolana admitió que ella y el cantante sostienen una relación, eso sí, él no ha dicho una sola palabra al respecto: “Dios cuida lo que está escondido, él está muy bien y yo también estoy muy bien. Nos conocimos hace unos meses”, comentó.

VER GALERÍA

La rubia, quien en su cuenta de Twitter se describe como periodista, amante de los caballos, de la moda y de la buena gastronomía, fue más allá y dio detalles de cómo fue que se dio el flechazo al intérprete de Cuando calienta el sol: “Fue más energético, para nadie es un secreto que él está guapísimo y que es una persona exitosísima pero (lo nuestro) va más allá de eso, todo va muy bien. Yo creo que va bien en serio, pero no debería yo estar diciendo nada de esto”, detalló.

Ya que la joven estaba muy dispuesta a hablar de su relación con Luis Miguel, se animó a hablar de la salud de su supuesto novio: “ Está muy bien. No sé si hace seis meses o un año tendría problemas de salud, pero ahorita está maravillosamente bien. Se está tomando un break pero no es un break muy largo. Yo no sé de dónde sacaron que tenía mal carácter, este hombre está todo el día, como decimos en Venezuela, echando broma, es muy gracioso y tiene un maravilloso sentido del humor”, finalizó.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Desde su ruptura con Kristina, la joven que fue dueña de su corazón desde 2013 y con quien protagonizó los comentados tres besos en una de sus presentaciones en el Auditorio Nacional, no se le ha conocido otra relación formal, ¿será que Desiree sea la definitiva?

VER GALERÍA