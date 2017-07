‘Te quiero tanto, tanto’, Erika Zaba en su boda de ensueño

Después de que en septiembre del 2016 Erika Zaba, integrante del popular grupo OV7, le diera el ‘sí quiero’ a su novio, Francisco Oliveros, ayer por fin tuvieron su tan esperada boda de ensueño. La cantante y su hoy esposo comenzaron a dar pistas discretas de su relación en agosto del 2015, pues prefirieron tomar las cosas con calma y dejar esta parte de sus vidas en privado. Desde ese entonces, los dos se han vuelto inseparables y han presumido su hermoso amor por todo lo alto de las redes sociales.

VER GALERÍA

Después de la ajetreada agenda que lleva La Güera –como se le conoce a Erika- por todos los conciertos y giras que tuvo con su grupo en el 90’s Pop Tour, finalmente se pudo tomar un merecido descanso para planear los últimos detalles de su boda y esperar a que llegara el gran día. La pareja estuvo acompañada de los más grandes amigos de la cantante, mismos que compartieron lindos mensajes y los mejores deseos para esta nueva etapa que los dos vivirán.

Por supuesto que quienes no podían faltar fueron los demás integrantes de OV7 y sus amigos del grupo Kabah, con quienes Erika ha pasado los últimos años describiéndolos como una familia. Ari Borovoy compartió una fotografía con los recién casados en su Instagram en donde no necesitó muchas palabras para describir el sentimiento, así que se limitó a escribir: “Día feliz. ¡Feliz, feliz, feliz!”. Con el hashtag de #SeCasanLaGuerayFran todos sus amigos compartieron las imágenes más bonitas de la boda.

VER GALERÍA

Uno de los mensajes más bonitos fue el que le dedicó la actriz Ana Brenda quien es gran amiga de la cantante y quien asistió al lado de Iván Sánchez. La actriz subió una foto del baile de los novios y escribió: “Y vivieron felices para siempre… porque los cuentos de hadas si existen, nos los hacemos nosotras 😂. Y quien diga que no, que venga y se pase como tú y yo tantas noches platicando, con botellas de vino vacías y escuchando canciones de aquellas, con risas y a veces con lágrimas. Jalándonos las orejas, Intercambiando consejos y tonterías 🤦🏻‍♀️Porque mujeres como tú no esperan que una hada madrina llegue de la nada y cumpla sus sueños. Lo has construido, has superado cada prueba por más dura que sea. Y hoy que encontraste a tu compañero de vida en ese camino que construiste el cielo es tuyo Güerita mía. Y deja de llover para ti y el día es perfecto y todos nos quedamos en pausa viendo lo más bonito y genuino. Porque lo mereces. Te quiero ❤️ Sean muy felices”.

VER GALERÍA

Notas relacionadas:

¡Se nos casa! Erika Zaba presume anillo de compromiso con su novio Francisco Oliveros

Ov7,Kabbah, y todos los invitados a la boda de Erika Zaba y Francisco Oliveros

Otra de las parejas invitadas fueron Andrea Legarreta y Erik Rubín, la conductora quiso unirse a la celebración y compartir una imagen de varios de los invitados con los novios en la que escribió: “¡Celebrando la vida y el amor! #QueVivanLosNovios ¡¡Lo mejor para ustedes hermosos!! ¡¡GRAN pareja!!”. Erika lucía hermosa y radiante, en ningún momento pudo quitar su sonrisa de su boca y ella también quiso compartir su gran día con sus seguidores por lo que publicó varias imágenes junto a las frases más lindas. En una imagen de los dos bailando, la cantante escribió: “No me puedo imaginar los años que vendrán, si tú no estás, sin tu mirada y tu sonrisa, mi vida no sería la misma ...”, cerrando así el primer capítulo de su cuento de hadas.

VER GALERÍA

Una publicación compartida de Mariana Ochoa (@soymarianaochoa) el 1 de Jul de 2017 a la(s) 10:12 PDT

Una publicación compartida de Mariana Ochoa (@soymarianaochoa) el 1 de Jul de 2017 a la(s) 9:51 PDT

Una publicación compartida de Geraldine Bazan (@geraldinebazan) el 2 de Jul de 2017 a la(s) 10:12 PDT

Una publicación compartida de Fuimos Jeans Oficial (@fuimosjeansoficial) el 2 de Jul de 2017 a la(s) 12:05 PDT

Una publicación compartida de Karina (@karinaleija) el 2 de Jul de 2017 a la(s) 11:42 PDT

Una publicación compartida de AnaBrenda 🌵 (@anabreco) el 1 de Jul de 2017 a la(s) 9:28 PDT