Shakira y Piqué ya están en Argentina para la boda de Messi

Mucho se dijo que Shakira y Gerard Piqué no asistirían a la boda de Lionel Messi y Antonella Roccuzzo por diferencias con la novia, pero los hechos hablan por sí solos. La misma cantante había sido quien echaba por tierra esos rumores diciendo que harían lo posible por estar ahí y esta mañana lo han logrado. Si bien no viajaron en el vuelo privado que contrataron el resto de los jugadores del Barcelona, la pareja hizo su llegada al aeropuerto de Rosario Islas Malvinas, localidad donde nacieron los novios y donde se llevará a cabo el enlace esta tarde.

Con grandes sonrisas y gorras a juego, la pareja se vio de lo más contenta a su llegada al aeropuerto internacional. Con pocas horas previas al gran evento, y después de una parada obligada en Barranquilla, se mostraron muy amables con la tripulación que los acompañó así como con el personal del aeropuerto que los esperaba sobre la pista, seguramente para dirigirse al lugar en donde se hospedarán para este fin de semana de fiesta entre amigos.

Sobre los rumores que apuntaban a una mala relación entre Shakira y Antonella, ha sido la colombiana quien ha querido desmentirlos de raíz. "No sé de dónde sacan eso. No lo entiendo para nada, porque muchas veces nos han visto juntas. A alguien se le ocurrió decir una tontería como esta y parece que ha tomado mucha fuerza el rumor este. Tenemos una relación excelente y si puedo ir a su boda y a la de Messi, iremos, porque Gerard y Messi son amigos desde muy pequeños", ha asegurado la intérprete de Me enamoré en el programa Telenoche de la televisión argentina.

Aunque no suele desmentir este tipo de rumores, Shakira no tuvo problema en tirar por tierra estas especulaciones. Para muestra de su falsedad, la presencia de la pareja en la boda más esperada de Argentina. Los comentarios negativos surgieron por las pocas apariciones que la cantante tiene con las otras esposas del equipo, pero lo cierto es que Shakira tiene una agitada agenda que la mantiene un poco alejada de ellas.

Si se piensa que Shakira y Piqué llegan con poco tiempo de anticipación, basta ver cómo lo hará Neymar quien ha anunciado ya que será el último en llegar casi al momento de la ceremonia. Todos los amigos han hecho lo que han podido por acompañar a Messi en su gran día.

