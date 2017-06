Cuando no pierdes el estilo ni en el Mar Muerto, por Mariah Carey

Como si se tratara de la escena de uno de sus videoclips, Mariah Carey dio una rotunda lección de estilo por Israel, por si fuera poco, en uno de los sitios más inesperados: el Mar Muerto. La diva ha logrado que su paso por aquel país sea espectacular, nadie pasó desapercibida su presencia y ella realmente lo disfrutó. Para muestra, unas fotografías con las que despertó la enorme curiosidad de todos sus fanáticos, quienes no pararon de enviar mensajes a su estrella, por la llamativa sorpresa que está en boca de todos.

A través de sus redes sociales, Mimi presumió de manera extraordinaria, la grata e inolvidable experiencia que vivió durante su viaje por aquellas tierras. En un instante de su travesía decidió visitar el Mar Muerto, para sumergirse en la inmensidad de sus aguas que, según se dice, poseen propiedades benéficas a la salud. Fue así como en un momento de esa relajante escapada, capturó la imagen más comentada hasta el momento: ella, surgiendo del fondo, en otra más de sus facetas de diva y con un look nada usual para la ocasión.

Ahora, decidió usar un traje de baño con diseño de piel de leopardo de Dolce & Gabbana . Además llevó unas gafas para el sol tipo aviador y, por supuesto, parte de sus más preciadas joyas. Lo que llama la atención es el collar de diamantes que lleva puesto, el cual es parecido a uno de los que recibió como regalo cuando mantuvo una relación amorosa con el millonario James Packer. Este presente, de acuerdo con Daily Mail, tiene un valor de nada más y nada menos que de 500 mil dólares (más de 9 millones de pesos).

En otro momento, se dio la oportunidad de comprobar por ella misma lo que todo el mundo sabe acerca del Mar Muerto: cualquier persona puede flotar debido a la alta salinidad de sus aguas. Cual si fuera una sirena, la diva se relajó y simplemente permitió que la naturaleza hiciera su trabajo. Así, decidió capturar este otro instante y, sin perder de vista la lente, le hicieron una foto mientras flotaba que también compartió con todos sus fans en Instagram.

Pero, ¿qué hace Mariah por Israel? Si muchos pensaban que estaba de vacaciones cometieron un error. La diva se encuentra trabajando por Medio Oriente, promoviendo su nueva línea de productos para cuidado de la piel. Todo esto ocurre en medio de una investigación de corrupción en contra de James Packer y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. En aquella visita, según el Huffington Post, un reportero le preguntó por el paradero de su ex y ella respondió con molestia y firmeza. “Yo no sé donde está ese… ¿Por qué se supone que debo saberlo? No lo sé, de verdad. No sé, está en algún lugar haciendo algo, lo que sea. No tengo idea. Realmente no tengo idea sobre las cosas políticas que acontecen. No le pongo atención a eso”, respondió.

