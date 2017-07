Britney Spears revela todo sobre qué la llevó a aquel famoso 'breakdown' del 2007

Una artista que ha sabido anteponerse a las adversidades para salir adelante ha sido Britney Spears quien a pesar de haber sufrido en el pasado, hoy ha recuperado su imagen y su carrera va en ascenso. Pocas veces la cantante ha dado detalles sobre el duro episodio de ansiedad que la llevó a tocar fondo y en esta ocasión, la intérprete de Baby One More Time, reveló todo acerca de cómo llegó a esto.

Britney cuenta cómo ha cambiado su vida después de su público y mediático “quiebre” en el 2007 y dice que ahora pone antes que nada su salud mental y deja para después el trabajo y lo demás. La cantante llegó a la cima de la industria muscial con solo 18 años de edad, lo que la hizo perderse fácilmente. En entrevista para el periódico Israelí Yediot Ahronot, Britney explicó: “Desde muy pequeña siempre sentí como si alguien me estuviera poniendo a prueba. Si (algo) no estuviera en su sitio, era suficiente para llevarme al punto máximo de ansiedad. Me sentía muy abrumada por cosas muy pequeñas.”

La estrella también habló sobre aquel oscuro periodo y cómo fue que vivir eso la ayudó a cambiar su perspectiva hacia la vida. “Creo que tuve que haberme dado más descansos durante mi carrera para cuidar de mi salud mental. Hubieron muchas decisiones que fueron hechas por mí y que yo no tomé.”, dice la cantante de Gimme more. Fue este sentimiento de falta de control lo que llevó a Britney a sentirse “menos apasionada” sobre su carrera.

Después de luchar mucho y con ayuda de sus seres queridos, afortunadamente Britney ha llegado a una etapa en su vida en donde se siente mucho más feliz y está más saludable. “Creo que yo era una persona muy diferente en ese entonces, joven y no sabía instintivamente lo que estaba bien y lo que estaba mal”, dijo la cantante, “estoy en un punto mucho mejor en mi vida, y mis dos hijos han moldeado mi personalidad, me han llenado, me han hecho menos preocupada sobre lo que pasa.” Brit ahora ha recuperado su carrera, está felizmente enamorada de su novio Sam Asghari y ha vuelto a tener la figura que tanto la caracterizaba.

Britney Spears no ha sido la única celebrity en tener problemas de ansiedad y abrirse para contar al respecto. Zayn Malik, el ex integrante de One Direction, reveló hace poco que tuvo que cancelar sus algunas fechas como solista. Por otro lado, también la cantante Selena Gomez recientemente habló sobre el tiempo libre que tuvo que tomarse para tratar sus problemas de ansiedad que fueron un efecto secundario de su lucha contra el Lupus.

