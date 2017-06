Ex de Shakira la recuerda 20 años después de su breve romance El actor Osvaldo Ríos compartió un breve video, tomado en 1997, durante de la cantante en Brasil

Todos tenemos ex, pero que uno de ellos te recuerde 20 años después de su romance, no tiene precios. Aunque hoy Shakira es una mujer feliz al lado de Gerard Pique y de sus hijos Milan y Sasha, en el pasado también rompió corazones. Sin ninguna razón aparente, su exnovio, el actor Osvaldo Ríos decidió desempolvar un clip en el que aparece la cantante en sus inicios durante una gira en Brasil.

Una publicación compartida de 🎭ACTOR & Cinema-TV Producer🎬🎭 (@osvaldoriosalonso) el 22 de Jun de 2017 a la(s) 5:31 PDT

Aunque ahora la cantante se ha vuelto famosa en todo el mundo y no hay lugar donde sus movimientos de caderas no causen sensación, no siempre fue tan extrovertida. Así se deja ver en el clip que compartió el actor quien también aparece, pues según escribió en el título, en aquella ocasión, él tuvo la oportunidad de acompañarla a aquel país.

“Un recuerdito muy lindo y especial con mi querida y admirada Shakira cuando estuvimos en su gira por todo Brasil en 1997. Recuerdos de una gran artista y mejor ser humano. Lindos recuerdos”, escribió Ríos haciendo evidente que aunque ha pasado el tiempo, el cariño de él hacía la actriz se mantiene firme.

VER GALERÍA

En el clip se ve Shakira muy jovencita hablando en portugués, mientras el presentador la anima a presentarle al público a su entonces novio, algo que simplemente no pudo hacer la cantante, pues su timidez simplemente no la dejó mostrar su cariño frente a las cámaras. Por su parte, al aparecer a cuadro, Osvaldo Ríos sólo se limitó a lanzar una sonrisa de galán de telenovela a la cámara.

MÁS NOTAS RELACIONADAS

VER GALERÍA

Shakira en todo momento se muestra sonriente, pero muy cuidados a la hora de exponer su vida personal. Y es que, si bien nunca fue noviera, las relaciones que le conocemos siempre trató de llevarlas muy lejos de los reflectores, hasta que llegó Piqué pues ahí el flechazo fue tan fuerte que la colombiana no dudó en gritar su amor a los cuatro vientos y hacerlo participe de su vida en todos los sentidos. Recordemos que al inicio de su relación, durante uno de los conciertos en Barcelona, la cantante invitó al escenario al hoy padre de sus hijos, para bailar a su lado su famoso baile de cadera.