A un mes de casados, Cristian Castro y su esposa disfrutan su luna de miel

Aunque han tratado de ser discretos, Cristian Castro y su esposa Carol Victoria, han dado algunas pistas de lo que ocurre en sus vidas, a un mes de haber contraído matrimonio. En su faceta de esposos, y tras celebrar una exclusiva boda en la ciudad de Mérida, ahora se embarcan en una nueva aventura: la luna de miel. Sin duda, es un momento de felicidad para ambos, incluso el cantante señaló, previo a su enlace, que desde niño había añorado una experiencia como esta y todo indica que ahora su sueño se ha hecho realidad. Y claro está, sin contener la emoción, el Gallito Feliz dio tan solo una probadita de lo bien que la está pasando estos días junto a su amada.

La sorpresa llegó para todos los fanáticos del intérprete de Azul, cuando en su cuenta de Instagram dio un vistazo de su romántico paseo junto a Carol. La pareja voló hasta Europa, para visitar uno de los países más bellos: Suiza. Los enamorados hicieron una escala en la ciudad de Zúrich, para disfrutar de un concierto y tomarse una de sus selfies más memorables, en donde aparecen los dos sonrientes y con la Iglesia de San Pedro de fondo. “Concierto de #CeciliaBartoli y #PhilippeJaroussky, #Suiza”, escribió Cristian en la linda postal que causó revuelo entre todos sus seguidores.

Lo cierto es que hoy la felicidad no cabe en el corazón de los enamorados, quienes antes de partir a su romántica travesía, convertidos en marido y mujer, tuvieron uno de los mejores encuentros con una persona muy especial: Verónica Castro. Luego de que la actriz de telenovelas admitiera que no había podido asistir a la boda, y que además no conocía a Carol, la convivencia fue posible, durante un concierto celebrado en el Palacio de Bellas Artes al que todos asistieron. Desde ese bello recinto, Verónica se tomó la fotografía junto a su hijo y su nueva esposa, luego escribió unas palabras en esa publicación. “Sí, ya la conocí. Ella es Carol y Cristian…”, dijo. El intérprete de Vuélveme a Querer hizo lo mismo, en su Instagram mostró otra imagen de este instante.

Los recién casados tienen muchas cosas en común, pero la música es sin duda el arte en el que los dos se han desarrollado con éxito, ella desde la música académica y él como cantante de pop, baladas románticas y en algún momento hasta de rock. Ahora, ambos dedican parte de su tiempo a disfrutar de majestuosas presentaciones, como la de Bellas Artes, en donde presenciaron la actuación de los músicos rusos Maxim Vengerov y Vag Papian y ahora en su luna de miel no pudieron perderse a la mezzosoprano Cecilia Bartoli.

Pero hay otra cosa que no ha pasado desapercibida, Cristian ha mostrado que al igual que su novia, quien es violinista, él tiene también agrado por este instrumento. Podría ser que uno de estos días el Gallito Feliz sorprenda a sus fanáticos interpretando alguna pieza pues, después de todo, tiene a la mejor maestra. Ambos se casaron el pasado 23 de mayo en una ceremonia privada.

