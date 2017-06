Lucero no quiere competir con las de 20: ‘Yo quiero parecer de 47 años’ La cantante regresó a Televisa más espectacular que nunca, orgullosa de la madurez que le han dado los años

Nunca antes Lucero había lucido tan bella. Si bien la cantante posee un físico inigualable que la hizo ganar el sobre nombre de La Novia de América, hoy la madurez y sabiduría que le han obsequiado los años la hacen ver más espectacular que nunca. Ayer, luego de una temporada sin visitar la que fuera la televisora que la vio nacer, la actriz y cantante regresó por la puerta grande al programa Hoy, donde habló de cuál es su secreto para verse así de bien.

Con la sonrisa que siempre la ha caracterizado, Lucero se convirtió en la estrella más brillante del matutino, donde abrió su corazón y reveló el secreto de la eterna juventud: “Hay que reírse y disfrutar la vida, si te salen arrugas o no, ya ni hablar. Hasta los niños cuando se ríen tiene sus arrugas. Muchas veces transmites cierta alegría o ilusión, ganas de vivir, emoción, agradecimiento, lo que me ha dado Dios, lo que me ha dado la vida no tengo como agradecerlo y le pido que me lo conserve siempre y, al final del día, yo digo ya, lo de la edad o si te sale la arruga o no”, comentó.

Lucero reconoció que en ocasiones la gente la crítica por estar siempre sonriendo, pero reconoce que es este gesto el que se ha convertido en su mejor aliado en la vida para mantenerse bella: “Dicen, ‘¿por qué se ríe tanto? Ya está bien arrugada’ y yo digo ¡oh qué la canción!’, pero ganan los comentarios bonitos. Yo bloqueo a todos los amargados que existen yo los superbloqueo, porque yo digo, ‘¿cómo no me voy a reír?’, si en mi vida tengo bendiciones cosas hermosas, mis hijos, salud, un público divino, amor, me siento plena en todos los aspectos”.

Sobre cómo se siente con su físico en este momento, la cantante dejó claro que tal como luce es como quiere verse y que bajo ninguna circunstancias quiere aparentar una edad que no tiene: “¿Yo sabes de cuántos años quiero parecer? de 47, porque tengo 47, o sea, no quiero parecer ni de 12, ni de 32 y cuando tenga 60, quiero parecer de 60 y de 70 igual. No quiero ponerme en esta onda de que quiero parecer de 20 o de que quiero competir con las de 20 o tener la misma piel o el pelo, eso no”.

Asegura que los años le han dado una visión de la vida que no tenía cuando era más joven y recomendó deshacerse de lo negativo y rodearse de cosas lindas: “A veces la madurez te da una seguridad (…) hay que bloquear de nuestras mentes lo negativo, lo feo, lo que no es alegría y positivismo, porque hoy en día, yo creo, lo que el mundo necesita es amor y cosas bonitas, porque se viven unos horrores de locura. ¿Por qué no promover lo bueno, lo bonito, las virtudes, las cualidades, los principios, los valores y evitar así cosas que no nos están gustando”, finalizó.