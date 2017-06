¿Sabes cuánto costaron las vacaciones de JLo y Alex Rodríguez en Francia? Prepárate para asombrarte

Recientemente se vio a la pareja más popular del momento disfrutando de unos increíbles días por la ciudad de París, y es que desde que comenzaron su romance, Jennifer Lopez y Alex Rodriguez han estado entre nubes, aprovechando al máximo su relación sin importarles lo que cueste. Y aunque los helados que “JRod” -como se les ha apodado- se comieron, solamente costaron unos $200 pesos mexicanos, no podrás creer en cuánto les salieron sus románticas vacaciones.

Se dice que al ex beisbolista le encanta consentir a sus parejas, así que cuando de lujos se trata, sin duda Jennifer le dio justo al blanco. El viaje empezó con un trayecto en jet privado desde Miami hacia Francia, ya que a este par le gusta viaja de manera cómoda. En promedio, un vuelo en avión privado en esta ruta, cuesta alrededor de 81,580 dólares ($1,468,440 pesos mexicanos) solo la ida, lo bueno es que este precio ya incluye la champaña… ¡esperemos!

Su primera parada fue en Niza, desde donde se presume que tomaron un coche privado para ir hasta Montecarlo, Mónaco por un precio aproximado de 142 dólares ($2,556 pesos mexicanos). Ya en este paradisiaco lugar, la pareja tomó un tour por el lujoso Casino de Montecarlo, el cual le agregó unos 38 dólares por persona a la cuenta ($1,368 pesos mexicanos).

Para cerrar con broche de oro la noche, los enamorados disfrutaron de una deliciosa cena en el restaurante La Chevre D'Or, en donde probablemente pagaron una cuenta de 367 dólares, ya que el menú de precio fijo cuesta unos 267 dólares sin alcohol, y seguramente este par disfrutó de una botella de vino para brindar por su amor, lo que suma unos 100 dólares a la cuenta, ($6,606 pesos mexicanos).

JLo y ARod no podían irse de allí sin pasear por la maravillosa costa francesa, así que decidieron rentar un lujoso yate por la modesta cantidad de 80,287 dólares al día ($1,445,166 pesos mexicanos), nada mal ¿no? De regreso en tierra firme, ambos disfrutaron de una comida en el Hotel Du Cap Eden Roche, firmando alrededor de 256 dólares, ($4,608 pesos mexicanos). Para terminar su “luna de miel”, la pareja viajó a la ciudad del amor, París en donde aprovecharon para hacer compras y salir a cenar. Por supuesto como cualquier mujer, a Jennifer le gusta estrenar un outfit nuevo para impresionar a su novio, así que la cantante decidió ponerse este elegante vestido de Gucci con el emblemático print de la marca y un moño en el cuello, con un valor de $23,400 pesos mexicanos. Lo que no se puede negar, es que la intérprete de Dance Again logró lucir su espectacular figura con este.

El día continuó en Paris en donde visitaron el famoso Museo de Louvre en donde su bolsillo se pudo recuperar un poco pues el boleto cuesta solamente unos $300 pesos mexicanos para después salir y refrescarse del calor con un rico helado. Durante sus días en París, se hospedaron en el Hotel Le Meurice en donde las suites van desde los 1,500 a los 5,500 dólares (entre 27,000 y 99,000 pesos mexicanos). Cuando eres una súper estrella como ellos dos, el dinero no importa cuando de pasar un buen rato se trata, así que gastar 350,000 dólares ($6,300,000 pesos mexicanos) en un romántico viaje es posible ¡wow!

