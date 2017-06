La hija de Chris Cornell y la emotiva carta que dedica a su fallecido padre: 'Eres mi ídolo'

Fue la esposa de Chris Cornell quien luego del fallecimiento del músico, publicara un par de cartas para despedirse de su amado esposo. Hoy, transcurrido poco más de un mes de ese lamentable deceso, su hija, Toni, ha decidido dedicar a su padre las palabras más emotivas, esas en las que recordó las valiosas enseñanzas del hombre más importante en su vida. Para ella, Chris era un hombre lleno de amor, sabiduría y siempre dispuesto a dar lo mejor por sus hijos. Así, aprovechó este momento para reconocer de manera rotunda, por cada una de las experiencias que, sin duda, la dejaron marcada para siempre.

Con un gesto notable de sinceridad, Toni expresó su gran admiración por Chris. “Papi. Déjame empezar por decirte lo mucho que te amo y todo lo que significas para mí. Eres mi ídolo, alguien a quien siempre admiré. Siempre estuviste ahí para mí. Siempre me impulsaste hacia delante, todos los días, y lo sigues haciendo. Siempre que lloro y siento que no hay motivos para seguir escucho tu voz, ‘no te preocupes, preocuparse es perder el tiempo’…”, dijo Toni, quien luego recordó el gran sacrificio que su papá hacía por ellos. “Cada vez que volvías de gira pasabas todo el tiempo con nosotros. No importó lo cansado que estuvieras, todas las horas de viaje que hiciste, tú estuviste ahí para nosotros”, aseguró.

Entre los recuerdos que atesora de su padre hay uno muy especial, y en esta carta no pudo dejar de compartir este bello momento. “Tengo muchos recuerdos a tu lado, pero una de mis favoritas fue a principios de este año cuando tenía jetlag y vimos Purple Rain… Yo estaba buscando una película, ‘¿qué opinas de Purple Rain?’, me dijiste. Siempre confié en tu criterio. La puse y de inmediato me enamoré. Luego llegamos a tu canción favorita, The Beautiful Ones”, escribió. Sobre este tema, agregó: “Yo también me enamoré de la canción y la repito varias veces”.

Pero la cercanía que Chris tuvo con Toni fue extraordinaria, gracias a todo lo que había en común entre ellos. “Nuestra conexión especial fue siempre por el arte. Poemas, libros, música, escribir. Los dos teníamos un amor incondicional por eso. ¿Quién me enseñará películas como Purple Rain y canciones como The Beautiful Ones a partir ahora? Espero encontrar a alguien, porque tú me entrenaste muy bien. Sé que todavía estás aquí porque el calor que siento bajo este frío, eres tú”.

En la sentida misiva, Toni remató con una linda despedida, sin dejar pasar la oportunidad para felicitarlo por el Día del Padre, celebrado el 18 de junio. “Tú eres el mejor padre del mundo entero. Y yo sé, que si eso no hubiera sido un accidente, estarías aquí abrazándome viendo Purple Rain. Te amo y te extraño mucho papá. Mereces tu propio día para ser celebrado porque eres el mejor papá que cualquiera podría tener…”. Chris Cornell falleció el pasado 18 de mayo en Detroit, luego de ofrecer un show en esa ciudad. Su cuerpo fue hallado en la habitación de su hotel y las autoridades determinaron que se trataba de un suicidio.

