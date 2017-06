Miley Cyrus y su fuerte razón para tener una vida más sana

Hay un antes y un después para Miley Cyrus. Hoy su vida toma rumbos distintos, casi opuestos a lo que ocurría con ella hace algunos años. Felizmente enamorada de Liam Hemsworth, enfocada en su música y dispuesta a ser otra persona, la cantante abrió su corazón para hablar de esos cambios radicales que hizo de un momento a otro. Sin embargo, hay algo que fue definitivo para poder dar pasos firmes: tuvo que dejar por completo de fumar marihuana. Esta vez, ha hecho declaraciones sobre lo acertado que fue para ella tomar esa decisión, gracias a la cual se siente de maravilla.

VER GALERÍA

En una entrevista concedida a Jimmy Fallon, la ex chica Disney decidió hablar de las principales razones por las que dejó de fumar. “Soñaba que moría durante mi monólogo en Saturday Night Live (SNL). Que estaba tan fumada que simplemente moría. Lo busqué en Google y nunca sucedió, era una pesadilla. O sea, nadie muere por fumar marihuana pero nadie lo hacía como yo”, dijo la cantante frente al presentador televisivo que todo el tiempo se mostró atento a las palabras de Cyrus.

Por si fuera poco, la intérprete de Wrecking Ball quiso ser específica. En realidad, este tiempo alejada de lo que en otro momento era su debilidad ha sido pleno, porque eso le ha beneficiado para poder comunicar a todos sus fanáticos todo lo relacionado con su trabajo. “Estaba pensando que si quería sentarme en este sofá y hablar con la gente de mi nueva música, quería sonar inteligente y realmente explicar lo que estoy haciendo”, señaló.

VER GALERÍA

Antes de conceder esa entrevista, Miley habló para la revista Billboard, en donde expuso otro de los motivos que la llevaron a alejarse de la marihuana. “Me gusta rodearme de gente que me motive a estar mejor, más evolucionada, abierta. Y he notado que esa no es la gente que está drogada”, se sinceró la cantante, quien por mucho tiempo levantó polémicas debido a su comportamiento y los mensajes que transmitía al público durante sus shows.

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Lo cierto es que la vida ha tomado otro sentido para Miley, quien incluso ha reflejado estos cambios en su look. Últimamente ha optado por llevar atuendos muy similares a los de Elsa Pataky, quien es esposa de Chris Hemsworth y con quien lleva una relación muy cercana. Pese a estos cambios, sus fanáticos siguen pendientes de todo lo que ocurre con ella, sin dejar de demostrarle su apoyo incondicional.

VER GALERÍA