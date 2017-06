¡Oops! Justin Bieber no se sabe la letra de 'Despacito' y le lanzan un botellazo

De un momento a otro, Justin Bieber cambió de opinión. Ahora se niega a cantar Despacito, porque asegura que no se sabe la letra. Pero, el desconcierto de los fanáticos ha sido mayor, sobre todo porque él realizó una de las versiones más exitosas de este tema del verano. Ahora, todo indica que el ídolo pop está cansado de que esa canción lo persiga a todos lados, como recientemente ocurrió durante un show que ofreció en Estocolmo, frente a una multitud que a gritos pedía que interpretara el pegajoso tema que popularizado por Luis Fonsi y Daddy Yankee.

Sin que nada ni nadie lo convenciera, Bieber respondió a los asistentes a su presentación que no interpretaría el hit, lo que avivó los reclamos del público de manera inmediata. “No puedo cantar esa canción específicamente, no sé las palabras…no puedo hacerlo”, dijo el intérprete de Sorry en la actuación que ofreció en el Summerburst Festival, en donde hubo quienes no le perdonaron que se negara a hacerlo. Tan pronto como sus palabras hicieron eco en el lugar, le respondieron lanzándole una botella al escenario, que si bien no pasó desapercibida, pudo esquivar sin ningún problema. “¡Whoa, no me tiren cosas!”, se escucha decir al cantante.

Pese a negarse a la petición del público, Bieber reaccionó con calma, como si ya supiera atender este tipo de contratiempos, pues no es la primera vez que le ocurre. Días atrás, durante un show que ofreció en los Estados Unidos, el canadiense olvidó la letra del tema, improvisando de una simpática manera que llamó mucho la atención. “I don't know the words so I say poquito, I don't know de words so I say Dorito", canto Bieber en aquella ocasión, despertando una ola de críticas por haber transformado de esa manera parte de la estrofa de Despacito.

Frente a todo lo que se decía del cantante, por no cantar la canción como debía ser, Luis Fonsi salió en su defensa. El puertorriqueño justificó las faltas de su colega, apuntando a lo complejo que suele ser el idioma español en algunas ocasiones. “Tiene un montón de letra, es un poco trabalenguas. He cantado temas en otros idiomas, sé lo duro que es”, declaró Fonsi a Rolling Stone. Para este momento, Despacito es uno de los hits más sonados en todo el mundo, ocupando privilegiados sitios de popularidad como en su momento lo hiciera La Macarena, interpretada por Los Del Río.

Y claro está, son varios los famosos que no se han resistido a caer en la tentación de los pegajosos ritmos de este sencillo, que ha puesto a bailar a Gianluca Vacchi, Ricky Martin, Ana Brenda Contreras y hasta Kourtney y Kim Kardashian durante un paseo a bordo de un yate. “Ahora tocando #Despacito en su repetición 100”, escribió la esposa de Kanye West en su cuenta de Twitter. Luis Fonsi ha contado a ¡HOLA! cómo ha surgido esta canción, con la que ahora anota un gran éxito en su carrera. "Nace en mi casa en una sesión de composición que tenía con una gran cantautora que se llama Erika Ender. Esa mañana me levanté con esa idea, con Despacito en la cabeza, con la melodía bastante establecida del coro...", aseguró Fonsi.

