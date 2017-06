‘Love is in the air!’ Paulina Rubio y Gerardo Bazúa en su foto más romántica Luego de que el sinaloense desmintiera el embarazo de 'La Chica Dorada', protagonizó a su lado la imagen más tierna de ambos

El amor se ha apoderado de ellos y lo disfrutan al máximo. Como nunca antes, Paulina Rubio compartió la que, hasta ahora, es la foto más romántica al lado del papá de su hijo Eros, Gerardo Bazúa. Más feliz que nunca, La Chica Dorada protagonizó una linda imagen en la que ocuparon las playas de Miami como telón de fondo.

En la foto aparece Paulina sentada en los hombros de Gerardo, mientras él camina por el mar y ella le toca delicadamente la cabeza. Desde que comenzó su historia de amor pocas veces comparten imágenes juntos en redes sociales, pues siempre han preferido mantener en privado su día a día.

Gracias a este imagen, de alguna manera, Paulina echó por tierra los rumores que aseguran está embarazada. De hecho, fue Gerardo Bazúa quien por primera ocasión habló del tema y desmintió por completo el supuesto embarazo de su mujer: “No, no, no, es que no está embarazada. Nos llama mucho la atención, nos reímos mucho en la casa cuando vemos noticias, nos embarazan, nos abortan. Si ya tuviéramos todos esos hijos tuviéramos lleno un microbús”, comentó a Ventaneando el cantante.

Así, dejándole las cosas al destino, Gerardo aseguró que por el momento él y Paulina disfrutan de su amor. “Yo creo que su estuviéramos que bueno y si no estuviéramos tranquilos. Yo creo que un bebé, sea niño o sea niña es una bendición, pero estamos muy tranquilos, estamos disfrutando mucho a nuestro hijo, a nuestros hijos”

Sobre el hashtag #1de4, que provocó mucha especulación en los medios pues fue gracias a eso que el rumor de que estaba por convertirse en padre por cuarta ocasión, Gerardo aseguró que se refería también a Andrea Nicolás, hijo de Paulina y Colate:“Claro que es mi hijo, él me quiere mucho y yo lo quiero mucho. De mis hijos, ¿qué te digo? Mis hijos de mi sangre, los tuyos, los míos y los nuestros, como yo digo”.