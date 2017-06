Demi Lovato reaparece con su ex, Wilmer Valderrama, ahora como amigos

Casi un año después de haber anunciado su rompimiento, Demi Lovato y Wilmer Valderrama demuestran que siguen siendo inseparables, ahora como buenos amigos. Al dar a conocer el fin de su relación amorosa, ambos lo dejaron claro: su manera de relacionarse cambió y todo quedó en buenos términos. Para dar prueba de que el cariño nunca se pierde, volvieron a reunirse y a disfrutar la convivencia en donde además aprovecharon para compartir algunas imágenes. Después de todo, el encuentro ha causado revuelo entre sus fanáticos.

A través de sus redes sociales, Demi compartió una serie de historias en donde ambos aparecen sonrientes. En la primera imagen posan juntos, y él le da un abrazo a su ex, quien se muestra contenta de compartir este momento con el actor. “Mejores amigos, pase lo que pase @wilmervalderrama”, dijo la cantante. Todo indica que la intérprete de Cool For The Summer invitó el fin de semana a Wilmer a su casa, para celebrar el Día del Orgullo Gay, en la ciudad de Los Ángeles, según reporta E Online.

Pero eso no fue todo porque Lovato reveló otra imagen de su momento junto a Wilmer, pero ahora en Snapchat. En esta foto aparecen los dos, uno muy cerca del otro, sonrientes y con una actitud relajada. Este ha sido un instante clave en la vida de los dos, pues disfrutan su soltería y ahora han tenido tiempo para encontrarse de nuevo en otra etapa de sus vidas. Recientemente, Demi terminó su relación amorosa con el luchador de la MMA (Mixed Martial Arts Fighting), Guilherme ‘Bomba’ Vasconcelos.

Pero Wilmer no escapa de ser ligado con alguna chica. Hace varios meses, el protagonista de That ’70s Show fue captado durante una salida con la actriz Minka Kelly, cuando cenaban en un restaurante de la ciudad de Los Ángeles. Luego, los dos fueron vistos de vacaciones en México acompañados de algunos amigos. Al respecto, la estadounidense señaló que entre los dos solo existía una amistad, pese a que en 2012 se les vinculó de manera romántica. Eso sí, ella dejó claro que cualquier persona que compartiera una vida sentimental con Wilmer sería muy afortunada. "Wilmer es una persona muy muy buena, y cualquier mujer sería afortunada de tenerlo", señaló en una entrevista para la emisora Power 106.

Durante el mes del Orgullo, Demi se ha mostrado muy sensible. En su cuenta de Instagram ha revelado otras fotografías de la reunión con motivo de esta fecha, en donde aparece con sus amigas. Tampoco olvidó publicar una foto en honor a las víctimas del tiroteo en el bar Pulse, de la ciudad de Orlando, en Florida. Wilmer siempre ha compartido con Demi este pensamiento de respeto a la diversidad, una de las circunstancias por las cuales hoy permanecen unidos.

