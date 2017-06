¡Momento en familia! Verónica Castro presume que ya conoció a la esposa de Cristian

Es un nuevo comienzo para Cristian Castro, quien en su reciente etapa de hombre casado, se encuentra completamente feliz disfrutando estos días junto a su amada Carol Victoria. Luego de la boda privada celebrada en Mérida, Yucatán, el cantante ha decidido dar otra sorpresa: por fin hizo posible que su esposa y su mamá, Verónica Castro, lograran conocerse, platicar y estrechar lazos. Este acercamiento ha emocionado tanto a la actriz, luego de que ella fuera la gran ausente en la boda de su hijo. Hace unas semanas, tras la celebración de este enlace, declaró a un programa televisivo que había sido invitada días antes de la ceremonia y que hasta la noticia la tomaba por sorpresa.

Pero si no pudo estar presente en la boda, no podía perder la oportunidad de conocer a Carol, y para dar prueba de lo agradable que fue el encuentro, Verónica compartió una fotografía del momento en sus redes sociales. En la imagen aparecen Cristian, Verónica y Carol, posando sonrientes, en un instante que sin duda causó revuelo entre todos los fanáticos de la actriz, que aprovecharon para enviarle felicitaciones por haber tomado la decisión de conocer a la chica. “Sí, ya la conocí, ella es Carol y Cristian”, comentó la estrella de telenovelas en la publicación que hizo a través de Instagram.

A principios de mayo, Cristian Castro hizo pública su propuesta de matrimonio a Carol a través de un anuncio publicado en un diario de circulación nacional. La reacción fue inmediata y tomó por sorpresa incluso a Verónica, que en ese momento dijo desconocer los planes que ya tenía su hijo en el terreno sentimental. “¡Ay, Dios! Pero no tengo idea de qué me estás hablando. No sabía que se quería casar de nuevo. De Cristian no me sorprende nada, es un ocurrente y está bien loco, pero, si él quiere casarse y cree en el amor, qué padre, lo felicito", declaró en su momento en una entrevista con el diario Reforma.

Todo indica que para Cristian las cosas están más que alineadas en este momento. Él había declarado que lo único que faltaba era que su mamá conociera a su prometida y por fin eso se hizo realidad. Al parecer, la reunión ocurrió en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, durante el concierto de los músicos rusos Maxim Vengerov y Vag Papian, de acuerdo con otra imagen que compartió el intérprete de Vuleveme a Querer en su cuenta de Instagram, en la que además posan con los artistas rusos. “¡Conciertazo de los rusos Maxim Vengerov y Vag Papian, ambos muy fans de la Big Vero!”, dijo el cantante.

Este es un momento significativo para el Gallito Feliz, quien declaró, previo al enlace, que esta era una de sus mayores ilusiones desde que era niño. Aunque la ceremonia celebrada en mayo fue por el civil, el cantante ha prometido que están preparando todos los detalles para la boda religiosa, la cual planea celebrar en la Basílica de Guadalupe.

