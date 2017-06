Cris Méndez llega a México para sacar a su público de su ‘zona de confort’ La española está lista para deleitar por primera ocasión, a su público en nuestro país, el próximo domingo en su concierto en el Foro El Tejedor

Con “pasitos chiquitos, pero muy firmes”, la cantante española Cris Méndez llega a nuestro país para encontrarse por primer ocasión con su público mexicano y presentarles, Las alas, el nuevo sencillo que promociona y que es parte de su segundo disco como solista, Zona de Confort. Con la calidez y la frescura que imprime en su música, la intérprete habló en exclusiva para HOLA.com México, de su sentir ante su primer encuentro con sus fans en el país, el próximo domingo 11 de junio en el Foro del Tejedor, donde protagonizará su primer concierto en nuestra tierra.

Después de años de ser corista y guitarrista del cantante español Dani Martín, la joven ha decidió abrir sus alas y volar por su cuenta, de ahí que este disco contenga una gran carga emocional, no sólo por ser el segundo en su lista de albums, sino porque es éste el primero al que se entrega en cuerpo y alma: “Me encontraba ya muchos años con Dani Martín, de corista, que al final estás como muy protegido, porque al final el peso no recae sobre ti, tú haces tu trabajo, lo haces bien, pero no eres el protagonista. Ya había sacado un disco estando con él, pero te das cuenta que con la cantidad de trabajo, que tiene él y la que aspiró tener yo, pues no son compatibles. Entonces llega un momento en el que hay que volar sola”.

En esta aventura que describe está realizando “sola ante el peligro”, Cris decidió decirle adiós a sus miedos y lanzarse al vacío con este disco que, por supuesto, la sacó de su zona de confort llegando a un punto que sabe no tiene límites: “En el momento en el que saltas al vacío ya no te da miedo y ya no hay imposibles, al final las metas, los límites nos los ponemos nosotros mismos… por miedo, por inseguridad, por no saber. Cuando llega un momento en que te arriesgas, pues te arriesgas con todo y entonces, ahí sí que dices, ´¿por qué no me voy a ir yo a cantar a México? Y te lanzas y llegas aquí”.

Viviendo todavía el sueño, la cantante nos habló de lo mucho que representa estar en nuestro país, pues ha sido una de las grandes sorpresas que le ha dado la vida: “Es como un sueño que ya me puedo morir tranquila (…) Estoy feliz, porque estoy teniendo un recibimiento maravilloso, he estado una semanas en Miami cantando ahí también y ha sido maravilloso. La llegada aquí ha sido llena de medios súper interesados, en mi música, en mi historia”.

Aunque sus canciones se gestaron a miles de millas de aquí, Cris está encantada con ver que pese a la distancia, su público mexicano canta sus canciones: “Me siento afortuna, en parte estoy aquí también por ellos, porque sí que es cierto que a través de redes llevan mucho tiempo insistiéndome con ‘ven para acá’, ‘¿cuándo vienes para acá’”.

Con muchas ganas de que llegue el domingo, Cris está lista para ofrecer a los mexicanos un concierto muy “íntimo y mágico” con el que planea deleitar a sus seguidores con su estilo, mezcla de pop rock en el que ha puesto el alma: “Yo creo que hay más madurez, en mí como persona y, eso se plasma en mi música, creo que también hay más exposición. Creo que este nuevo disco y, el tema Las Alas, en concreto, creo que es más íntimo esto de que coges el corazón y lo pones encima de la mesa, más de los sentimientos a flor de piel”, concluyó.