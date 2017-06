'Happy birthday!' La sorpresa de Thalía y Tommy Mottola a su hijo Matthew

El tan esperado día llegó a la casa de Thalía y Tommy Mottola, quienes prepararon varias sorpresas para consentir al rey de sus vidas, su hijo Matthew Alejandro, que acaba de cumplir seis años de edad. Los felices papás rodearon al pequeño de amor y muestras de cariño, así hicieron de este instante algo extraordinario. Hace varios años, la cantante hizo realidad su sueño de convertirse en madre, desde ese momento, disfruta ver crecer a sus hijos, haciendo de esta experiencia algo completamente significativo. Del mismo modo, Tommy se siente muy orgulloso de su familia, por esa razón no para de compartir lindas fotos de cada aventura que emprenden juntos.

Ahora, el afortunado festejado tuvo un día lleno de sorpresas. A través de sus redes sociales, Tommy compartió una imagen desde el sitio en donde celebraron la fiesta. En la instantánea aparecen él y Thalía, tomando los brazos de su hijo, quien muestra un semblante sonriente, reflejando felicidad por ese lindo detalle que le dieron sus papás. De fondo, se perciben dos pantallas con fotografías de Matthew acompañadas de la leyenda “happy birthday Matthew, welcome to the party”. El empresario tampoco olvidó dedicar unas palabras en la publicación, que ha recibido miles de likes de sus seguidores. “Feliz, feliz cumpleaños 6 a nuestro hermoso hijo, Matthew…#amor #familia @thalia”.

Por supuesto, Thalía no contuvo la emoción y ella también compartió una conmovedora imagen como muestra del gran amor que tiene por Matthew. En la foto aparece ella dando un fuerte abrazo a su hijo, a quien además le da un beso en la frente. La imagen en blanco y negro es una de las más lindas publicadas por la cantante estos días, en los que ha estado muy cerca de su familia. “Amo ser madre”, dijo la intérprete de Desde Esa Noche en su cuenta de Instagram. Matthew fue el segundo hijo que llegó a la vida de la famosa pareja, que habita en la ciudad de Nueva York desde hace varios años. La primera hija del matrimonio es Sabrina Sakaë, quien tiene nueve años de edad.

La familia Mottola-Sodi ha pasado estos días muy unida. Para disfrutar del Memorial Day, decidieron viajar a Aspen, en donde disfrutaron de los magníficos paisajes de las montañas nevadas y de las cálidas aguas de los ríos del lugar, en donde además tuvieron la oportunidad de nadar. Tommy reveló fotos de ese paseo, una muy especial en donde aparece él cargando a su hija Sabrina, y Thalía haciendo una posición de yoga.

Para no perder la costumbre, en días pasados también visitaron Playland Park, uno de los sitios entrañables en la vida de Tommy Mottola, quien decidió llevar ahí a su familia para recordar aquellos años de su infancia. “Domingo con los niños en Rye Playland… mi antigua parada cuando era niño creciendo en el Bronx”, publicó con un dejo de nostalgia el empresario.

