Una gran familia, Jennifer Lopez y Alex Rodríguez con sus hijos de fin de semana

Cada día que pasa, Jennifer Lopez y Alex Rodríguez reafirman el gran cariño y amor que los une. Su romance inició fuera de los reflectores y hoy lo muestran al mundo, orgullosos de lo que han podido consolidar todo este tiempo. Ambos tienen varias cosas en común, pero su amor y apego por la familia es quizá la parte más importante en la historia de sus vidas. Gracias a esta maravillosa coincidencia la pareja ha podido prosperar, demostrando que hoy existe otra oportunidad de compartir cada instante, en unión, junto a sus más amados: sus hijos, quienes a la par de sus padres, disfrutan este momento al máximo.

Lejos de los reflectores, las cámaras y la vida pública, JLo y Alex comparten una vida llena de gratas experiencias. Esta vez, la cantante reveló una instantánea familiar de un momento inolvidable: su relajado fin de semana en la piscina, en compañía de sus hijos, Max y Emme. En esta postal también aparece Alex Rodríguez, quien muestra un semblante de felicidad, pues también está acompañado de sus dos grandes amores: sus hijas Ella y Natasha. “Feliz domingo a todos…”, comentó la también actriz en la imagen, captada por la lente de la fotógrafa y artista visual Ana Carballosa.

Lo que llama también la atención es la naturalidad con la que posa la Diva del Bronx. En la foto de la alberca luce completamente al natural, regalando una sutil sonrisa en una actitud relajada y como muy pocas veces se deja ver. Después de todo, su actividad sobre los escenarios ha sido constante, pero ella sabe muy bien que tomar un descanso es algo necesario. Esta es la primera fotografía de JLo mostrando, desde la intimidad, la gran familia que ha ahora ha podido conformar. Ha sido tan grande el revuelo por esta publicación, que ha logrado más de 950 mil likes por parte de sus fanáticos, quienes no dejan de enviarle a la pareja lindos mensajes de buenos deseos.

Desde el primer momento fue evidente que la química entre Jennifer y Alex se dio de la mejor manera. De ahí, dieron pasos firmes en esta relación que hoy consolidan gracias a otra maravillosa coincidencia: la convivencia familiar ha sido favorable, y los hijos de JLo como las hijas del ex beisbolista, han podido acoplarse perfectamente en una dinámica casi como si fueran hermanos. Eso, sin duda, ha dado a la relación un carácter más sólido y ellos lo disfrutan al máximo. Hace varias semanas, ella publicó una imagen de su hija Emme, en una tarde de juegos con la pequeña Natasha, hija de Alex. Ese fue un instante que llenó de felicidad a la intérprete de All I Have, quien compartió ese encuentro con felicidad.

El tiempo ha pasado muy rápido y para JLo su historia con Alex ha sido maravillosa. Hoy, la cantante habla de cómo conoció a su galán y eso la emociona. “Es muy simple. Estaba almorzando en algún lugar y lo vi (a Alex)… Luego salí de ahí y, por alguna razón, tuve ganas de tocarle el hombro para decirle ‘hola’”, comentó en una entrevista que concedió al programa televisivo de Ellen DeGeneres.

