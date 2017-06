¡Igual que papá! Dante el hijo de Juanes conquista las redes cantando

“Hijo de tigre, pintito”, este dicho popular le queda como anillo al dedo a Dante, el hijo menor de Juanes quien ha demostrado ser una fiel copia de su padre y no solamente en los rasgos físicos. Hace unos días, el cantante colombiano compartió un tierno video que se robó el corazón de todas sus seguidoras a los pocos minutos de haberlo subido a su cuenta de Instagram. ¿Habrá una nueva estrella en el firmamento de las celebridades?

En el clip aparece el niño de 7 años tomando una clase de canto y aunque al principio se notaba un poco nervioso debido a la presencia de la cámara, el pequeño logró presumir su linda voz. La canción elegida por el niño de cabello rebelde y grandes ojos, fue You've got a friend in me el tema principal de la película de Disney, Toy Story y la interpretación se dio con gran fluidez. No es la primera vez que Juanes presume orgullosamente la manera en la que su hijo se involucra en el mundo de la música, pero sin duda ha sido la más aplaudida, ya que a las pocas horas, el video ya tenía más de 100 mil reproducciones y comentarios elogiando al niño.

Noticias relacionadas:

¡Cómo han crecido! Juanes presume a sus hijos

'Making of': Juanes y su musical familia reciben a ¡HOLA! en su casa de Miami​

Una publicación compartida de JUANES (@juanes) el 31 de May de 2017 a la(s) 2:19 PDT

Dante, junto con sus hermanas Luna, de 12 años y Paloma, de 11 años son la mayor felicidad de Juanes, quien en varias entrevistas ha confesado ser un hombre muy de familia. Sus hijos y su esposa, Karen Martínez con quien lleva 13 años casado, son el motor que hacen que cada día se levante con una sonrisa y a quienes van dedicadas muchas de sus canciones. De hecho, hace unas semanas, el músico también compartió un video en donde sale cantando la canción titulada Alguna vez al ritmo de su guitarra, la cual compuso pensando en su hija Paloma. Juanes escribió junto al video, “Esta canción se la compuse a mi hija Paloma, tuve la fortuna de hacerla a dúo con mi querido compadre @fonsecamusic para #misplanessonamarte, aquí un pedazo en versión acústica desde #nyc ¡Los quiero!”. El colombiano acaba de presentar en Cannes su más reciente producción titulada Mis planes son amarte. Para el lanzamiento, Juanes realizó un cortometraje de 50 minutos en donde también actúa; demostrando que los talentos de él y su familia cada vez son mayores.

Una publicación compartida de JUANES (@juanes) el 16 de May de 2017 a la(s) 8:43 PDT