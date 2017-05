La esposa de Chris Cornell y su sentida carta al fallecido músico: 'Cuidaré a nuestros bebés'

A tan solo unos días del fallecimiento de Chris Cornell, su esposa Vicky Karayiannis ha dado otra emotiva despedida a quien fuera su alma gemela. Esta vez, lo hizo a través de una conmovedora carta, en la que le declara su amor incondicional y le da muestra del entero agradecimiento por compartir con ella todo este tiempo, en el que tuvieron la fortuna de formar una familia y procrear dos hijos: Toni, de 12 años y Christopher, de 11. Hace unos días, ella rompió el silencio en torno a la muerte de su esposo, e incluso descartó que el músico se haya suicidado, como lo manejaron las autoridades.

Este pareciera ser un nuevo comienzo para Vicky, quien ha tomado fuerzas para seguir adelante. “A mi querido Christopher. Fuiste el mejor padre, esposo y yerno. Tu paciencia, empatía y amor siempre lo demostraron. Siempre dijiste que te había salvado, que no podrías estar vivo si no hubiera sido por mí. Mi corazón se iluminaba por verte feliz, viviendo y motivado. Emocionado por la vida. Hacías todo lo que podías dar…”, se puede leer en las primeras palabras de este sentido mensaje.

Por supuesto, el nostálgico repaso de aquellos años que vivieron felices como marido y mujer, fue imprescindible para Vicky, quien además, lamenta el hecho de no haber estado con su esposo en sus últimas horas de vida. “Tuvimos los mejores años durante la última década y lo siento, mi dulce amor, que no pude ver qué te ocurría aquella noche. Lamento que estuvieras solo, y sé que ese no eras tú, mi dulce Christopher. Tus hijos lo saben también, así que puedes descansar en paz…”, escribió en la carta que fue dada a conocer por Billboard.

Cornell apareció muerto en su habitación de hotel el pasado 17 de mayo, luego de haber ofrecido una presentación en la ciudad de Detroit. Las autoridades determinaron que el músico había muerto por ahorcamiento, concluyendo que se había tratado de un suicidio. Vicky, incrédula ante esta versión, señaló que su esposo no habría sido capaz de ello y además recalcó, en un comunicado de prensa, lo mucho que él amaba a sus hijos. El ídolo musical se encontraba bajo tratamiento con ansiolíticos, por lo que la familia señala que esa podría haber sido la causa del deceso.

De cara a la realidad, Vicky está dispuesta a dar pasos firmes, sólo por su familia y para honrar la memoria de su fallecido esposo, a quien le juró en estas líneas amor eterno. “Estoy destrozada, pero saldré adelante por ti y cuidaré a nuestros hermosos bebés. Pensaré en ti cada minuto de cada día y lucharé por ti. Tenías razón cuando dijiste que éramos almas gemelas. Se ha dicho que los caminos que se han cruzado se encontrarán otra vez y yo sé que tu vendrás a buscarme y yo estaré aquí esperándote. Por siempre y para siempre. Tu Vicky”, concluyó en la profunda misiva que dedicara a quien fuera líder de las bandas Audioslave y Soundgarden.

